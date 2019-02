Météo France : les prévisions pour ce jeudi 21 février (et les jours suivants)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La journée débute avec des nuages bas, des bancs de brume et de brouillard parfois denses, plus fréquents qu’hier matin selon. Il n’y a que la façade maritime qui semble épargnée. Sous l’effet des hautes pressions (plus de 1030 hPa) cette grisaille va tarder à se dissiper. Il faudra souvent attendre la mi-journée pour retrouver des conditions météo plus clémentes.Si tout va bien, éclaircies pour tout le monde l’après-midi, mais il y a quand même une probabilité que par endroit les nuages bas ne s’élèvent pas laissant ainsi un ciel souvent nuageux. Dès la fin de journée,prévoit le développement de plaques de nuages bas réduisant à nouveau les visibilités.Les températures minimales s’échelonnent de 1 à 6°, les maximales (si le soleil arrive à percer l’après-midi) de 10 à 16°.Pour la fin de semaine, les conditions anticycloniques se maintiennent.Nuages bas, brouillardsmatin, amélioration par l’ouest en matinée (sur l’est de la région il est possible que la grisaille reste plus tenace)., encore un peu de grisaille matinale, mais un franc soleil sur toute la région l’après-midi.Enfin pour clore la période de vacances scolaires de notre zone, la journée dominicale s’annonce sous le signe du soleil