Météo France : prévisions pour ce jeudi 21 janvier et pour la fin de semaine

ATTENTION BULLETIN VIGILANCE ORANGE POUR LE 59 ET LE 62 jusqu’à jeudi matin.

► Jeudi

La région se réveille avec sur l’est de la région les résidus du passage pluvieux de la nuit. Ensuite, comme partout ailleurs, c’est un ciel plus lumineux (quelques averses côtières possibles) qui va nous accompagner ce matin. Le vent, qui a soufflé fort durant la nuit au passage du front froid, reste quand même bien présent avec des rafales de 50 à 90 km/h, ponctuellement un peu plus sur la côte.

Hélas, l’ambiance lumineuse du matin va céder sa place aux nuages qui feront leur retour par le sud au fil de l’après-midi. En effet, une nouvelle dégradation va remonter sur nos régions, elle apportera entre la fin d’après-midi et la nuit prochaine des pluies parfois soutenues et encore et toujours du vent (rafales de 60 à 85 km/h).

► Petite consolation avec les températures qui restent douces.

Comptez de 4° à 6° pour débuter la journée, à 8° à 10° au meilleur de l’après-midi.

► Vendredi

Oubliées les rafales de vent et la pluie ! C’est un temps bien plus agréable qui nous attend, partagé entre nuages et éclaircies, (même si de rares ondées sont possibles des Flandres à la Baie de Somme). Le vent sera faible à modéré et les températures en baisse : Minimales de 2° à 5°, maximales de 7° à 9°.

Ambiance plus fraîche pour ce week-end !

► Samedi

Après une journée de répit, retour d’une perturbation ! Elle remonte par le sud-ouest, apporte, outre un ciel bien gris, des pluies, pluies qui peuvent localement être mêlées à…de la neige. Rassurez-vous, rien à voir par rapport à ce qui s’est passé le week-end dernier, tout au plus localement un blanchiment du sol (du sud à l’est de la région). Le vent soufflera en pointes de 40 à 50 km/h. Si un peu de neige est possible localement, c’est parce que les températures matinales vont baisser : 1° à 3° pour débuter la journée, 5° et 6° localement 7° l’après-midi.

► Dimanche

Le soleil revient, accompagné de nuages, de quelques ondées, mais aussi de petites rafales de vent autour de 40 km/h. Côté thermomètre, prudence si vous prenez la route tôt le matin, car avec des minimales de 0° à 2° sous-abri, il existe un risque de chaussées glissantes à cause de phénomènes de regel et de gelées blanches. Les maximales perdront un degré par rapport à la veille. Cette échéance reste à confirmer bien sûr, l’indice de confiance étant de 3 sur 5.

► Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France

Aujourd’hui la qualité de l'air devrait rester moyenne en Hauts-de-France.

La pollution de l'air est aussi générée par nos déchets et leur traitement. En réduisant nos emballages et en choisissant des alternatives durables, nous pouvons aussi contribuer à un air meilleur !

Texte : Anne-Sophie Roquette