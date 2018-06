Météo France : prévisions pour ce jeudi 21 juin et pour les prochains jours

Jeudi

Abordons à présent les températures !

Vendredi



Samedi



Vivement dimanche !

Cette nuit une dégradation peu active s’est infiltrée par le nord de la région. Ses nombreux nuages (mais peu de précipitations) nous quitte en matinée par l’Avesnois et l’est Picard. A l’arrière nous retrouvons un ciel voilé de nuages fins d’altitude, sous lesquels quelques cumulus de beau temps peuvent se former. Quant au vent établi au nord-ouest il se renforce et souffle en rafales de 40 à 50 km/h sur une bonne partie des Hauts-de-France.Pour l’après-midi nous gardons notre léger voile de nuages et le vent bien que toujours sensible va tendre à faiblir. En soirée pour la fête de la musique rien à signaler, pas de précipitations, prévoyez juste de quoi avoir chaud !Les minimales sont encore douces pour la période : 13 à 15°. En revanche, les maximales perdent 6 à 7° par rapport à hier : 16 à 19° sur une large bande littorale, 17 à 20° dans l’intérieur. (Nous repassons sous les normales saisonnières )Ce sera encore une belle journée, tout au plus quelques cumulus pour souligner le bleu du ciel. Le vent faible à modéré soufflera encore localement en rafales (40 km/h). Les températures seront un peu plus fraîches qu’aujourd’hui (Moyennes 11° et 19°)La journée reste agréable même si le ciel sera voilé et que côté thermomètre ce ne sera pas extra non plus ! (10°/20°)Car avec un indice de confiance de 4 sur 5, Météo France prévoit une très belle journée !! Du soleil du soleil du soleil et….des températures maximales qui repartent à la hausse annonçant le début d’un épisode beaucoup plus chaud sur la région !!Textes Anne Sophie Roquette