Météo France : prévisions pour ce jeudi 21 mars et pour la fin de semaine

Alors que nous sommes au printemps depuis hier, et que dans dix jours nous serons à l’heure d’été (dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars à 2h du matin nous devrons avancer nos montres d’une heure) ce qui ne change pas c’est la situation météorologique !La majeure partie de l’Europe est protégée par un anticyclone. Sur la Grande-Bretagne en revanche, son influence est plus faible,et qui maintient une couche nuageuse plus importante sur les côtes. Ceci dit tout n’est pas gris, puisquece qui nous laisse penser qu’en fin de journée la couche nuageuse plus importante devrait se cantonner à l’ouest d’une ligne Amiens/Lille. Le vent sera variable et faible du matin au soir.Les températuressont de saison :Lesun peu plus élevées qu’hier :Ça recommence !(pas partout c’est à signaler !) mais vont « fondre » sous l’effet du soleil. Dans l’après-midi il y aura toujours plus de nuages à l’ouest de notre fameuse ligne Amiens/Lille, mais les éclaircies seront plus belles qu’aujourd’hui ! Minimales de 1 à 7°, maximales de 15 à 17°.Pour le moment plusieurs scénarios s’offrent à nous ! Prenons le plus « optimiste » avec localement encore un peu de grisaille matinale, puis place au soleil avant que le ciel ne s’assombrisse par le nord-ouest à cause d’un front peu actif présent sur les îles britanniques qui va doucement se rapprocher de notre territoire. Minimales de 2 à 8°, maximales de 13 à 16°.Si le scénario pour samedi se confirme selon toute logique le fameux front peu actif va traverser la région, du nord au sud, dimanche matin. Nous serons ensuite sous un ciel de traîne peu actif offrant des éclaircies qui seront belles sur le Nord et le Pas-de-Calais. Minimales de 4 à 7° maximales de 10 à 14°.Notez pour ces deux journées, qu’en raison d’un mouvement social touchant une certaine partie du personnel de Météo France, les prévisions ne bénéficient pas de l’expertise habituelle.Textes : Anne-Sophie Roquette