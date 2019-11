Météo France : les prévisions pour ce jeudi 21 novembre (et pour les jours suivants)

Températures

Les jours suivants

En ce 325jour de l’année, ce sont encore des plaques de grisaille fréquentes qui sont annoncées pour commencer la journée. Des visibilités brumeuses qui vont quand même laisser place, plus ou moins rapidement, aux apparitions du soleil.Dans l’après-midi, la perturbation présente sur l’ouest de la France va commencer à s’approcher des Hauts-de-France, les nuages bas céderont leur place à des nuages élevés, ils vont se densifier au fil des heures pour nous apporter des pluies faibles en cours de nuit prochaine.Les températures restent, aujourd’hui encore, sous les valeurs de saison. Encore des gelées matinales avec une fourchette allant de -1° à +2° ce matin, et des maximales en hausse par rapport à hier, 7° à 9°, du nord vers le sud.la perturbation nous laissera quelques résidus nuageux pour commencer la journée, et dans l’après-midi l’ambiance sera plus agréable, plus lumineuse, même si les nuages élevés essayeront de filtrer les rayons du soleil. En fin de nuit suivante, le temps redeviendra faiblement pluvieux.Et les températures dans tout cela ? Elles seront « de saison » ! 3° à 5° le matin, 9° à 11° l’après-midi.le week-endva débuter sous les nuages de la perturbation arrivée en fin de nuit. C’est un samedi gris et humide qui nous attend, même si dans le courant de l’après-midi, des éclaircies se développeront et que les pluies deviendront plus éparses. A noter que le vent sera sensible sur la façade maritime avec des pointes autour de 60 km/h. Minimales très douces, 6 à 8° et maximales de 11° et 12°.en attendant la prochaine perturbation, après dissipation des grisailles matinales c’est un ciel variable qui nous accompagnera, avant de se couvrir en fin de journée pour délivrer des pluies en cours de nuit suivante. Le vent se renforcera en soirée à l’approche de la perturbation, rafales de 60 à 70 km/h. Minimales de 5° à 7°, maximales toujours très homogènes 10° et 11°.