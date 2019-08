Météo France : prévisions pour ce jeudi 22 août et pour la fin de semaine

Jeudi

Dans l’après-midi

Les températures

Coup d’œil sur votre fin de semaine dans les Hauts-de-France

Vendredi

Samedi

Dimanche

Hier, c’était le coup d’envoi d’une semaine de grand beau temps.Nous allons conserver l’anticyclone qui s’étendra jusqu’en Pologne et qui fera toujours office de rempart face au temps perturbé anglais.Chez nous, dès le matin, hors mis quelques brumes, ce sera du grand beau temps !La situation générale évolue peu et les hautes pressions perdurent sur les Hauts-de-France.Le ciel continuera donc d’être bien ensoleillé, associé à quelques nuages élevés, tout juste décoratifs.Le vent sera faible toute la journée.Le matin, les températures sont en hausse, mais restent en dessous des normales, de 7 à 14 degrés.Fraicheur pour Arras et Achicourt avec 7 degrés9 degrés seulement aussi à Saint Quentin et GauchyEn journée, les maximales sont en hausse, de 20 à 27 degrésUn beau 25 degrés à Lille et Mons en BaroeulEt un aussi beau 25 pour Amiens et CorbieLe vent en altitude va basculer progressivement au sud, nous apportant une masse d’air de plus en plus chaude.La journée sera donc bien estivale, avec une atmosphère douce et un temps particulièrement bien dégagé.Températures de 12 à 26 degrés.Pas de grand changement en cours de journée.Toujours du très beau temps, avec quelques petits nuages élevés.La masse d’air reste chaude et les conditions agréables.Pas d’inquiétude non plus pour votre journée dominicale ;-)Températures jusqu’à 29 degrés en moyenne je vous le rappelle !Texte : Thomas Leridez