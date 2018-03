Météo France : prévisions pour ce jeudi 22 mars et pour les prochains jours

Températures

Vendredi

Une perturbation va réussir ce jeudi à contourner l’anticyclone qui nous protège pour « foncer » sur les Pays-Bas et l’Allemagne dans le courant de la matinée.Même si nous restons en marge de cette dernière, elle nous apportequi vont essentiellement toucher le Nord et le Pas-de-Calais le matin (et peut-être déborder sur la Thiérache). Le vent avec l’arrivée de cette dégradation en profite pour se renforcer soufflant en rafales de 40 à 50 km/h.va hélas rester bien grise, même si on peut espérer le retour de quelques trouées sur la façade ouest, plus à l’est, les nuages et les petites pluies vont persister. Quant au vent de secteur ouest dominant, il continuera à souffler en rafales sur tout le territoire maritime.Les températures ont beau continuer à monter, Météo France nous annonce localement de petites gelées encore possibles avec des minimales s’échelonnant de -1° à +4° d’est en ouest, les maximales grappillent un petit degré ici et là avec une fourchette de 7° à 9°.

Une autre « onde » peu active va arriver sur le nord de la France. Après les grisailles matinales place à un ciel très nuageux, avec des pluies éparses, qui arrive par l’ouest. En début d’après-midi il devrait avoir gagné l’ensemble de nos départements et bien sûr une nouvelle fois, le vent (passé au secteur sud-sud-ouest) soufflera en rafales de 40 à 60 km/h. Les températures augmenteront encore et les gelées matinales devraient enfin disparaître !

Samedi

Enfin dimanche

Si tout se confirme, pas grand-chose à signaler ! Un ciel nuageux (donc des apparitions du soleil !!) mais calme, un petit vent faible, des températures maximales qui montent encore, si pluies il y a, ce sera en soirée mais quelques gouttes éparses seulement.(Avec un indice de confiance de 3 sur 5 donc à confirmer), nous devrions nous réveiller sous un ciel nuageux qui deviendra couvert avec une nouvelle fois de petites précipitations et par l’ouest dans le courant de l’après-midi nous devrions passer sous un ciel de traîne plus variable.Textes : Anne-Sophie Roquette