Météo France : les prévisions pour ce jeudi 22 novembre (et les prochains jours)

Jeudi après-midi



Vendredi



Et ce week-end ?

Brumes et brouillards se sont formés cette nuit, attention donc aux réductions de visibilité par endroit ! La dissipation de cette grisaille va se faire « en trois temps », selon: très rapidement sur l’Avesnois et sur l’Aisne, puis sur l’Oise et la Somme, en Flandres et sur le Pas-de-Calais patience, ce n’est qu’en fin de matinée que tout va disparaître totalement.Lesminimales sont encore froides, et de petites gelées peuvent même apparaître en bord de mer, car le vent d’est va pousser l’air froid vers le littoral.Dans l’intérieur les thermomètres affichent de -2° à 0°, sur les côtes de -1° à +1°. (Attention aux gelées blanches qui peuvent être présentes par endroit sur les sols ce matin !)L’après-midi se déroule sous un ciel relativement agréable. Relativement car en milieu d’après-midi des nuages vont remonter de Normandie. Ils donneront quelques pluies qui vont progresser vers le nord-est en soirée et début de nuit, elles nous quitteront en fin de nuit par les frontières belges et seront remplacées par des brumes et bancs de brouillard.Lesde ce jeudi 22 novembre restent fraîches pour la saison, 5 à 7°.Vendredi matin, vous l’aurez facilement deviné, nous retrouvons nos brumes et brouillards, qui semblent pour le moment moins coriaces que ce matin. Des éclaircies vont donc se développer nous offrant ainsi de la luminosité, mais le scénario prévoit comme aujourd’hui, l’arrivée de pluies en milieu d’après-midi (toujours par la Normandie). Les minimales iront de -1° à +3°, les maximales de 7 à 8° en général (voire un peu plus en bord de mer).Les pluies arrivées vendredi nous laisserons en cours de nuit quelques heures de répit, avant l’arrivée cette fois-ci d’une perturbation « organisée », le week-end commencesous un ciel chargé et faiblement pluvieux, le littoral semble se retrouver au sec dans l’après-midi. La fourchette des températures est de 2 à 4° pour les minimales, 5 à 7° pour les maximales.Etnous devrions garder ce temps maussade, tout en espérant quand même une petite amélioration l’après-midi qui pourrait nous laisser apercevoir le soleil de temps à autres (minimales 3 à 5°, maximales 7 et 8°).