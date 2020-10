Météo France : les prévisions pour ce jeudi 22 octobre (et les jours suivants)

Les jours suivants

Qualité de l'air

Après un mercredi pluvieux et surtout venteux, on appréciera le retour à un calme relatif ce jeudi ! En matinée, le temps se fait changeant avec encore pas mal de nébulosité, mais le soleil parvient à nous offrir de belles éclaircies. Notons cependant quelques pluies résiduelles, notamment sur l'est du territoire. Quant au vent, malgré quelques rafales côtières, le calme revient quasiment partout.On ne note pas de grande évolution cet l'après-midi où les éclaircies dominent sur une grande partie ouest du territoire, mais les averses semblent s'attarder encore sur l'Avesnois, l'Aisne et l'Oise.Les températures repartent à la baisse mais restent assez douces pour la période : au petit matin, on relève 12 à 13° au littoral, 11 à 14 dans l'intérieur.Les maximales sont, elles aussi en baisse, mais encore supérieures aux moyennes : 16° dans le boulonnais, 17 vers Amiens et Valenciennes, 18 pour Abbeville par exemple, jusque 19 sur Senlis., après quelques baisses de visibilité en matinée, le temps se fait plutôt agréable, malgré encore un risque d'ondées sur l'est des Hauts-de-France, le vent de sud-ouest se renforce un peu et les températures sont proches des moyennes : 11 à 17° en moyenne.Un front faiblement pluvieux s'invite en soirée laissant pourmatin un temps gris avant le retour de belles éclaircies partout, mais encore une fois, une perturbation s'approche par le sud et s'attarde toute la journée, accompagnée d'un vent sensible et d'une nouvelle baisse des maximales.Ce jeudi 22 octobre, la qualité de l'air restera bonne sur les Hauts-de-France, grâce au temps encore changeant qui favorise une dispersion correcte des polluants sur notre région.Conseil Atmo du jour : même lorsque temps est maussade, il est important d'aérer votre logement au minimum 15 minutes par jour, en évitant les heures les plus polluées de la journée.