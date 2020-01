Météo France : les prévisions pour ce jeudi 23 janvier (et pour les prochains jours)

► Jeudi

Cette nuit, les nuages étaient encore nombreux, et les visibilités toujours brumeuses, avec des brouillards peu denses cette fois, en raison d’un vent un peu plus soutenu que ces derniers jours. Après leur dissipation, en matinée, on retrouvera de nouveau beaucoup de nuages dans le nord des Hauts-de-France, selon Météo France.Dans l’après-midi, peu ou pas de changement. La couverture nuageuse reste toujours très présente en Nord Pas-de-Calais et un peu moins en Picardie où l’on peut espérer quelques éclaircies. Le vent est de nord est faible.Les températures remontent un peu et retrouvent des niveaux de saison.1 pour Amiens3 à BoulogneEn journée, maximales de 5 à 7 degrés5 à Beauvais6 à Lille► VendrediEn matinée, la grisaille sera encore omniprésente. Brumes et Brouillards seront de retour. Dans l’après-midi, même histoire que les jours précédents : beaucoup de nuages au nord, et un peu de passages ensoleillés au sud.Températures de 0 à 4 degrés.► SamediLes conditions anticycloniques faiblissent. On retrouvera beaucoup d’humidité et une journée plutôt grise à l’horizon.► Et enfin dimancheOn change de flux avec l’arrivée dans l’après-midi d’une perturbation par l’ouest. Elle devrait nous ramener des pluies en fin de journée. On retrouvera un vent sensible, qui évoluera en rafales autour de 50 kmhTempératures de 4 à 9 degrés.Texte : Thomas Leridez