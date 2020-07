Météo France : prévisions pour ce jeudi 23 juillet et pour la fin de semaine.

► Ce jeudiLes pressions sont à la baisse sous l'effet d'une dépression centrée sur l'Écosse. En matinée, le temps reste sec, mais un voile nuageux s'installe par l'ouest et le ciel se fait parfois très nuageux sur l'extrême nord-ouest de la région.Le vent de sud-ouest est variable.► En début d'après-midi, le soleil est encore voilé vers l'est, puis les nuages s'imposent de plus en plus partout et le ciel devient couvert aux côtes en fin de journée, avec quelques gouttes possibles. Le vent d'ouest, faible dans l'intérieur, se fait modéré au littoral.► TempératuresLes minimales affichent 9 à 11° dans les terres, 11 à 14 le long des plages.Les maximales sont en hausse : on relève 20 à 23° à la mer, 23 à 27 dans l'intérieur.► Pour les prochains jours► VendrediLe ciel est couvert accompagné de faibles précipitations en matinée, puis, dans l'après-midi, on retrouve un temps sec mais souvent assez nuageux l'après-midi, notamment au nord des Hauts-de-France. Minimales 13 à 15, Maximales 19 à 26 du nord-ouest au sud-est.► SamediUne perturbation s'invite et c'est un temps couvert et pluvieux qui s'installe alors sur une grande partie de la région, seule la façade Est semble bénéficier de quelques rayons en début et fin de journée. Le vent de sud-ouest est modéré à assez fort aux côtes, avec des rafales de 50 à 60 kilomètres par heure dans l'après-midi.► Enfin dimancheLes rares averses du matin font place à un ciel souvent bien nuageux l'après-midi.► La météo des plagesAvec la baisse des pressions, le temps sur nos plages se fait plus incertain : dès la matinée, un voile de nuages élevés prend possession du ciel de la mer du Nord à la baie de Somme. Au fil des heures, ce voile nuageux s'épaissit et, en cours d'après-midi, arrivent des nuages plus menaçants, délivrant de petites pluies en fin de journée du cap Griz-Nez à la baie de l'Authie. Les maximales sont en légère hausse sur le sable : 19 à 23°, 18 ou 19 dans l'eau.Le vent d'un large secteur ouest de 5 à 15 nœuds en journée, se renforce de 15 à 20 nœuds en soirée, la mer est belle sur la mer du Nord à ridée sur la côte d'Opale et la baie de Somme.L'indice UV affiche, entre 12 et 16 heures, 6 au nord ou 7 plus au sud.► La qualité de l’airAujourd’hui, la qualité de l'air devrait être bonne sur le nord de la région et moyenne sur la moitié sud avec une augmentation des niveaux d'ozone.Ce gaz se forme à partir des polluants émis qui réagissent avec la chaleur et les rayons UV du soleil. Ses concentrations sont donc généralement plus fortes au printemps ou en été.Texte : Paul Renard