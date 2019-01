Météo France : prévisions pour ce jeudi 24 janvier et pour la fin de semaine (enneigée ?)

Jeudi

Avec les valeurs négatives dès hier soir,sur les routes car logiquement. De même sur les axes routiers moins empruntés que les autoroutes, voies rapides ou nationales, la neige tombée hier et encore présente ce matin va rendre la circulation délicate.. Des averses qui aux premières heures du jour touchent le littoral, vont ensuite se décaler vers l’est et peuvent encore apporter des précipitations neigeuses. Sur les côtes en fin de matinée, de petites trouées vont faire leur retour.

Les minimales prévues par Météo France pour aujourd’hui vont de -4° à -2° dans l’intérieur, de 0° à 1° sur le bord de mer.





L'après-midi

Vendredi

Et pour le week-end ?

Et dimanche ?

En tout début d’après-midi sur l’, mais hélas cette trêve sera brève puisqu’Dans un premier temps les nuages envahissent à nouveau le ciel et en fin d’après-midi, la pluie arrivera sur les caps puis va gagner toute la région et au regard des températures, les précipitations,Au plus chaud de l’après-midi les températures évoluerontd’est en ouest, et sont toujours inférieures aux valeurs de saison.En seconde partie de nuit,Bonne nouvelle quand même puisqueet qu’à la mi-journée va s’amorcer un redoux temporaire ce qui au moins nous évitera la neige avec l’arrivée de la perturbation suivante, mais pas la pluie qui sera généralisée en soirée et pour la nuit.Pour la tendance du week-end, que dire à part,Parlons du bond en avant des températures pour une journée,. Côté ciel deux ondes pluvieuses vont se succéder, le vent soufflera en rafales (jusqu’à 60 km/h dans les terres, 90 km/h sur les caps) nous passerons en ciel de traîne en fin de journée.nous devrions avoir un, ailleurs le ciel chargé pourrait laisser passer une timide éclaircie entre deux averses. Le vent aura basculé au nord-ouest et restera sensible (rafales autour de 50 km/h). L’indice de confiance pour cette échéance est de 3 sur 5.Textes : Anne-Sophie Roquette