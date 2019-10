Météo France : les prévisions pour ce jeudi 24 octobre (et les prochains jours)

Ce matin, le ciel est très nuageux et par endroit l’ambiance est brumeuse. De petites pluies circulent le long de la frontière belge, tandis que sur l’ouest de la région ce sont des averses parfois orageuses qui peuvent se développer, selon Météo France. Le vent s’est orienté au secteur sud et il souffle modérément.



L’après-midi se poursuit sous un ciel encombré de nuages, certes le soleil va tenter de faire quelques apparitions, mais par l’ouest une zone faiblement pluvieuse va arriver, escortée par des rafales de 40 à 50 km/h dans l’intérieur, jusqu’à 60 km/h sur les côtes. Ces pluies vont traverser la région d’ouest en est dans le courant de l’après-midi et en soirée.



Notre consolation vient du thermomètre qui affiche des valeurs très douces pour la période, 11 à 13° au petit matin, 16 à 19° au meilleur de l’après-midi.

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Vendredi :

La région va rester en marge d’une perturbation qui va circuler sur les îles britanniques. Globalement l’impression sera bonne, même si en matinée, des Flandres au Calaisis, quelques pluies vont circuler. Le vent sera toujours de la partie (rafales de 40 à 50 km/h). Températures moyennes de 11° et 17°.



Samedi :

Le vent va se renforcer, rafales de 50 km/h dans les terres, jusqu’à 70 km/h en bord de mer, avant de faiblir l’après-midi. Le ciel délivrera des éclaircies, mais par l’ouest arriveront des nuages porteurs de pluies faibles qui toucheront la côte en soirée. Les températures moyennes repartent à la hausse 14° et 20°.



Dimanche :

Une journée à oublier ? Pour le moment le scénario envisagé est un dimanche pluvieux, les éclaircies ne devant revenir qu’en soirée, mais comme nous serons passés à l’heure d’hiver la nuit précédente, il fera nuit plus tôt et nous n’aurons pas le loisir d’en profiter ! Quant aux températures avec le vent qui va s’établir au nord, elles seront en nette baisse, 9° et 13° !