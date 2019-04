Météo France : prévisions pour ce jeudi 25 avril et pour la fin de semaine

Jeudi

Nous nous retrouvons sous l’influence d’un vaste système dépressionnaire qui va dans les heures à venir (samedi pour être précis) se positionner sur la Grande-Bretagne. Comme à chaque fois qu’une dépression se rapproche, elle nous envoie son lot de perturbations. Après celle d’hier qui était très affaiblie, une autre arrivée en seconde partie de nuit nous donne un ciel très encombré ce matin, avec des pluies faibles plus ou moins continues, pluies qui, en raison d’air froid en altitude, vont devenir instables au fil des heures. Le vent s’oriente au secteur sud et souffle en rafales de 40 à 60 km/h.La dégradation du matin nous quitte par l’est. L’après-midi mais nous laisse un ciel de traîne chargé, porteur de nombreuses averses qui, à cause de l’air froid présent en altitude, pourront être localement orageuses. Bien sûr, le vent va continuer à souffler en pointes de 50 à 65 km/h, voire plus ponctuellement. Il faudra patienter jusqu’en début de nuit pour retrouver un temps plus calme.Les températures continuent à baisser aujourd’hui, les minimales s’échelonnent de 8 à 11°, les maximales de 14 à 17°.Le début de journée semble agréable et largement ensoleillé, puis par évolution diurne et toujours en raison de l’air froid d’altitude mais aussi de l’apport d’humidité lié à l’approche de la prochaine perturbation, des averses vont se développer, devenant fréquentes l’après-midi. (Le vent restera sensible avec des rafales de 40 à 60 km/h). Minimales de 4 à 9°, maximales de 14 à 17°.Ce qui est sûr c’est qu’il sera nettement moins estival que le week-end de Pâques !Une perturbation arrivée dans la nuit nous quittera par l’est en matinée. Hélas, il semblerait qu’elle nous laisse ensuite un ciel chaotique avec de nombreuses averses parfois orageuses et beaucoup de vent (lié à la position de la dépression) Les rafales atteindront 60 à 90 km/h. Ajoutez à cela un « ressenti automnal » des températures qui seront inférieures aux valeurs de saison pour les maximales 11 à 14°, l’ambiance sera fraîche !(Avec un indice de confiance de 4 sur 5). Le ciel restera chargé avec des averses qui vont, dans le courant de l’après-midi, s’atténuer par l’ouest de la région. Le vent devrait basculer au secteur nord-ouest et souffler en pointes de 40 à 60 km/h. Quant aux températures du jour, Météo France prévoit 6 à 9° pour les minimales et 13 à 15° pour les maximales.Textes : Anne-Sophie Roquette.