Météo France : prévisions pour ce jeudi 25 juin

Coup de « chaud » avant l’arrivée des orages vendredi. Bonne fête Eléonore et Prosper.

► Mercredi

C’est une journée bien chaude qui nous attend encore aujourd’hui !

Ce matin, le soleil règne en maître dans le ciel des Hauts-de-France toutefois, en fin de matinée, des petits cumulus inoffensifs vont se former sur le sud des départements de l’Aisne et de l’Oise.

Dans l’après-midi les conditions estivales se maintiennent, puis des nuages vont envahir les secteurs proches de la frontière avec l’Ile de France rendant le ciel moins lumineux et en fin de journée/soirée des averses vont se développer ça et là sur la moitié sud de la région.

Parlons du vent à présent, et à l’inverse d’hier où il soufflait modérément, aujourd’hui il va rester faible du matin au soir cela va donc renforcer l’impact des températures élevées !!

► Températures

Les minimales au petit matin affichent déjà 13° à 17° dans l’intérieur et 15° à 20° sur la côte. Les maximales quant à elles deviennent très chaudes pour la période : 28° à 30° en bord de mer, 30° à 34° localement 35° en Picardie.

► Vendredi

En cours de nuit les nuages vont envahir toute la région, le ciel est bien chargé à l’ouest mais aussi au sud-ouest de notre territoire. Les premières averses orageuses semblent faire leur apparition sur le littoral de la Manche avant de gagner l’ensemble de nos départements. A partir de la mi-journée les orages vont se renforcer et pourront être assez forts en fin de journée en particulier sur l’est des Hauts-de-France. Les minimales du jour seront en légère hausse, ce sera l’inverse pour les maximales avec l’arrivée des orages.

► Samedi

Notre prochain week-end va débuter avec le passage d’une perturbation. Le matin les résidus orageux de la veille vont nous quitter par l’est et à la mi-journée arrivera la dégradation. Le ciel sera alors bâché et délivrera des pluies passagères en soirée et en cours de nuit suivante. Après le coup de chaud de ces derniers jours, les températures repartiront à la baisse.

► Dimanche

Les températures vont se rapprocher des valeurs de saison (16° et 25°), côté ciel nous serons sous un ciel de traîne peu actif laissant passer de petites averses éparses, ceci dit sous l’effet d’une poussée anticyclonique par le sud, le temps devrait redevenir sec et bien lumineux au fil des heures.

► Qualité de l’air

Aujourd’hui, la qualité de l'air sera mauvaise sur les Hauts-de-France : la région sera touchée par un épisode de pollution à l'ozone. Celui-ci se forme à partir des polluants émis, et est favorisé sous l'action du soleil et des fortes températures. Il est conseillé de limiter les activités physiques intenses.

Plus d'informations sur www.atmo-hdf.fr

Texte : Anne-Sophie Roquette