Météo France : les prévisions pour ce jeudi 25 octobre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La nuit dernière, la grisaille était encore présente, avec formation de brumes et de brouillards, parfois denses dans la Somme et l'Oise…Les visibilités s'amélioreront lentement ce jeudi matin mais l'ambiance restera grise,Dans l'après-midi, le ciel s'illumine avec de belles éclaircies, un peu plus chahutées par les nuages le long des frontières… Tout cela ne sera malheureusement que temporaire car dès le soir venu, les nuages reprennent le dessus à l'avant d'une dégradation pour vendredi.Les températures demain matin varient de 6 à 11 degrés. 7 à Valenciennes ou Hérin. 9 à Calais et Wissant.En journée, les maximales baissent légèrement, de 13 à 15 degrés…14 pour Arras et Saint Laurent Blangy. 15 à Lille et La Madeleine.une perturbation nous aborde, avec son lot de nuages et de pluies faibles…La moitié ouest des Hauts-de-France passera en traine dans l'après-midi, mais sans véritable changement de temps. On notera un vent s'orientant ouest-nord ouest, modéré au fil des heures, avec des pointes autour de 50 km/h. Températures de 6 à 14 degrés., nous serons à l'arrière de ce front perturbé, avec un temps de traine, changeant… Quelques rares averses sont possibles mais c'est surtout côté températures que l’on va sentir la différence. La masse d'air est froide et les températures accusent une baisse sévère le matin…On se rapproche des gelées.Et puis, éclaircies et nuages porteurs d'averses se succèdent…Les précipitations seront éparses dans l’intérieur, et plus fréquentes au littoralEt les températures continueront de baisser, cette fois même en journée.