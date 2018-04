Météo France : les prévisions pour ce jeudi 26 avril (et le reste de la semaine)

Les prévisions de Météo France pour ce jeudi

Carte Météo France pour ce jeudi matin

Carte Météo France pour ce jeudi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Ciel de traîne au menu météo du jour !Pour commencer la journée, éclaircies mais aussi rares averses sont au programme, selon Météo France. Ensuite les nuages vont bourgeonner chargeant un peu plus le ciel et dans le courant de la matinée quelques averses peuvent à nouveau se développer. Le vent de secteur ouest est modéré, plus on se rapproche des côtes plus il devient assez fort avec des pointes autour de 40 et 50 km/h.Les températures au lever du jour sont en baisse par rapport à hier 6 à 9°.Pour la suite, la couche nuageuse semble devenir moins compacte et de belles éclaircies vont faire le retour en milieu d’après-midi, même si en raison de la masse d’air plus fraîche, des averses restent possibles. En fin de journée c’est un voile de nuages élevés qui va remonter par le sud-ouest de la région. Quant au vent il restera assez fort avec des rafales avant de faiblir en fin de journée.Que dire des températures maximales ? Tout simplement qu’elles sont vraiment de saison ! 13 à 16°., une dépression va arriver sur la Bretagne et circuler en cours de journée sur la Manche. Avant l’arrivée de ce système perturbé « en perte de vitesse » ce sont majoritairement des nuages élevés qui occupent le ciel. A la mi-journée par l’ouest arrivent des précipitations sous forme d’averses. Ces averses peuvent dans l’après-midi être plus marquées notamment près des côtes, elles gagneront l’est du département de l’Aisne en fin d’après-midi. Le vent faible à modéré de secteur sud-est en matinée va basculer nord-nord-est en cours de journée. Températures prévues : 4 à 8° pour les minis, 15 à 18° pour les maxis.La tendance du week-end à présent : Hélas il s’annonce nettement moins « estival » que celui des 21 et 22 avril.ciel chargé le matin avec des averses éparses sur l’ouest, dans l’après-midi le risque de précipitations est toujours présent dans un ciel changeant seul l’Aisne devrait bénéficier d’éclaircies plus durables. Températures minimales de 8 à 10°, températures maximales de 14 à 17° en général, localement 12° et 18°.Enfinavec un indice de confiance de 4 sur 5 nous serons sous l’influence d’un système pluvio-instable qui va remonter par le centre de la France. Logiquement le ciel sera changeant avec de rares averses sur l’ouest le matin, des averses parfois orageuses sur l’est où les nuages seront plus nombreux, dans l’après-midi les précipitations se décaleront vers la Champagne-Ardenne. Le vent de nord-est modéré en matinée tournera au sud-ouest en fin de journée et deviendra assez fort. Fourchette des températures : matin 7 à 9°, après-midi 13 à 17°.