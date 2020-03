Météo France : les prévisions pour ce jeudi 26 mars (et pour le week-end)

Températures



Les tendances pour la suite selon Météo France

Les conditions anticycloniques maintiennent encore aujourd’hui un temps froid et sec selon Météo France. Tout au plus en début de journée, quelques nuages élevés se promènent en bord de mer. Ailleurs, rien à signaler, si ce n’est le soleil.Dans l’après-midi, quelques cumulus pourraient se développer sur le sud de la région, mais c’est bel et bien le beau temps qui va l’emporter.Beau temps, mais frais ! Une fraîcheur accentuée aujourd’hui avec le retour de la « bise », le vent de nord-est devenant modéré avec des rafales de 30 à 45 km/h.Les températures matinales sont toujours froides pour la période (hier le thermomètre est descendu jusque -5° en Picardie !) Météo France annonce de -3° (en Avesnois ou à Senlis) à 1° dans les terres, et de 0° à 3° sur la façade maritime.Les maximales perdent un degré par rapport à hier, la fourchette du jour allant de 9° à 11°.: de l’humidité de basse couche va s’inviter par l’est en fin de journée, c’est pourquoi quelques nuages viendront accompagner le soleil pour clore cette journée qui restera très ensoleillée. Les rafales de vent seront un peu plus marquées (40 à 50 km/h).Températures minimales de -1° à +1° dans l’intérieur, de 1° à localement 5° sur la côte. Les maximales reprendront temporairement quelques couleurs : 10° à 14°.: plus de vent, plus de nuages ! Beaucoup de nuages bas pour débuter la journée, qui ensuite vont se disloquer donnant un ciel changeant duquel quelques gouttes peuvent s’échapper l’après-midi. Rafales de 40 à 70 km/h d’est en ouest, voire plus sur les caps.Minimales en nette hausse 4° à 7°, maximales stationnaires.: nous serons passés à l’heure d’été durant la nuit, mais le ciel sera gris, chargé de nuages apportant de petites pluies faibles et éparses. Les rafales de vent seront parfois fortes, et les températures en baisse à nouveau : 3 à 5° dès potron-minet, autour de 9° en journée.