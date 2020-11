Météo France : prévisions pour ce jeudi 26 novembre et pour la fin de semaine

► JeudiBeaucoup de nuages bas sont présents ce matin. Sur la moitié sud des Hauts-de-France, il faut également ajouter des brumes et brouillards parfois denses qui se sont formés en milieu de nuit. Certes la grisaille et les nuages bas vont être tenaces, mais la lumière va quand même se faire sentir avec quelques apparitions du soleil.Le vent est orienté au secteur sud-est et il est faible.Heureusement, au fil de la journée l’amélioration va arriver par le sud ! Petit bémol pour la zone nord, qui, en raison d’une dégradation peu active, va conserver plus de nuages qui pourraient pourquoi pas, lâcher quelques gouttes anecdotiques sur le littoral.► TempératuresCôté températures, la région est quasi « coupée en deux » ce matin !On attend sur la Picardie des valeurs de 0° à 2°, 4° en se rapprochant de la Baie de Somme, autrement dit dans les zones les plus froides où les conditions sont réunies (éclaircies nocturnes) des gelées faibles sont possibles. Tandis que pour le Nord-Pas-de-Calais, la valeur la plus basse sous abri est attendue de Maubeuge à Valenciennes avec 3°, et de 4° à 7° ailleurs. Malgré cette baisse des minimales, nous restons un degré au-dessus des normales.Les maximales, elles, sont deux degrés au-dessus, avec des valeurs de 10° à 12° sur toute la région.Peu de changement pour la suite du programme !► VendrediAprès dissipation des grisailles matinales les nuages laisseront petit à petit de plus en plus de place au soleil, surtout dans l’intérieur (sur la côte quelques gouttes restent possibles dans la matinée). Minimales de 1° à 7°, maximales de 8° à 10°.► SamediL’anticyclone situé sur l’Europe de l’est devrait se renforcer, permettant à de l’air plus sec, mais aussi plus frais, de se rapprocher de la région. Après dissipation des grisailles matinales, le ciel balancera entre nuages et soleil. Minimales de 2° à 6°, maximales de 8° à 10°.► DimancheUn autre anticyclone va cette fois-ci se renforcer à l’ouest de l’Irlande et viendra prendre la place de celui situé à l’est. Côté ciel rien ne change, grisailles matinales, puis éclaircies l’après-midi. Minimales de 3° à 6°, maximales de 6° à 10°. A noter pour échéance, un indice de confiance de Météo France de 4 sur 5.► Qualité de l’airLa qualité de l'air devrait se dégrader aujourd’hui sur la région Lilloise, en raison de l'augmentation des concentrations en particules PM10. Elle devrait être moyenne sur les départements de l'Aisne et de l'Oise, ainsi que sur une partie du Pas-de-Calais. Sur le reste de la région, elle sera bonne.Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air en Hauts-de-France sur www.atmo-hdf.fr Texte : Anne-Sophie Roquette