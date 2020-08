Météo France : les prévisions pour ce jeudi 27 août et pour le week-end

Températures

Les pressions repartent à la baisse aujourd’hui, et une nouvelle dégradation en profite pour « s’organiser » à l’ouest, selon Météo France.En attendant son arrivée, nous nous réveillons sous un ciel encore agréable avec des éclaircies sur la moitié sud, déjà plus de nébulosité sur la moitié nord où quelques gouttes peuvent s’échapper des nuages les plus épais.Il y a quand même une bonne nouvelle pour le 240ème jour de l’année, elle nous vient du vent de secteur sud-ouest qui est faible à modéré.Ensuite, les nuages progressent dans l’intérieur, rendant le ciel du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme bien encombré.Plus au sud, de timides éclaircies résistent, mais en fin d’après-midi arrive par l’ouest notre fameuse perturbation, elle va traverser la région en cours de nuit et sera « escortée » par de bonnes rafales de vent (70 à 80 km/h sur l’ouest, 50 à 70 km/h ailleurs).Que ce soit ce matin ou bien cette après-midi, les températures de ce 27 août sont « de saison ». Météo France annonce 10° à 16° pour les minimales, 19° à 25° pour les maximales.Aujourd’hui si vous faites un tour en bord de mer, mieux vaut y aller ce matin ! En effet le temps va devenir très nuageux (d’où un indice UV de 4 pour l’ensemble du littoral) et quelques gouttes pourront se faire sentir.La mer sera belle à peu agitée et les températures (air et eau) quasi identiques !: a priori, la plus mauvaise journée de cette fin de semaine. Les averses seront fréquentes, dans le lot d’averses, des orages toucheront certains secteurs de la région, et bien-sûr le vent sera de la partie (modéré à assez-fort).Les températures baisseront d’un cran : 12 à 15° le matin, 18 à 23° l’après-midi.: peu d’évolution, averses, voire orages, mais on peut espérer une activité un peu moins forte que la veille. Minimales de 9° à 13°, maximales de 18° à 22°.: l’air froid présent altitude devrait commencer à s’évacuer, ce qui pour le moment, nous permet d’envisager que les averses deviendront de plus en plus éparses au fil de la journée et que les nuages finiront par se disloquer dans l’après-midi.Le vent va basculer au secteur nord restera sensible sur la côte et nous perdrons encore quelques degrés pour le dernier dimanche du mois d’août : 11° à 14° le matin, 17° à 20° l’après-midi.La qualité de l'air reste bonne en Hauts-de-France. L’arrivée d'une nouvelle perturbation favorise la dispersion de l'ensemble des polluants et la couverture nuageuse permettra de limiter la formation d'ozone.Petit rappel d’ATMO Hauts-de-France : pour préserver l'air, savez-vous qu'il est interdit de brûler ses déchets verts ? Cette pratique pollue énormément et est passible d'amende : privilégiez le broyage ou le compostage.