Météo France : les prévisions pour ce jeudi 27 juin (et pour la fin de semaine)

Jeudi



Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Vendredi

Samedi

Dimanche

Le contexte météo qui concerne la France depuis quelques jours se maintient aujourd’hui. Notre région reste « en marge » de la vigilance « canicule », mais ce n’est pas pour autant qu’il ne fait pas chaud sur la majeure partie de notre territoire.Voyons tout d’abord le « ciel » du jour ! Sur le littoral du Pas-de-Calais et du Nord circulent ce matin encore, quelques nuages bas, selon Météo France. Ailleurs le soleil est déjà « maître » du ciel. Le vent, bien qu’en baisse par rapport à hier, reste soutenu avec quelques rafales autour de 40 km/h sur les côtes et ce sera encore le cas dans l’après-midi. Côté ciel, la journée va ensuite se poursuivre sous un franc soleil.Les températures au lever du jour affichent 14 à 17° sur la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais, 17 à 19° localement 20° en bordure de région parisienne sur l’Aisne et l’Oise.Les maximales sont en légère baisse même en Picardie (petite baisse mais baisse quand même !). 25 à 33° dans l’intérieur du nord au sud des Hauts-de-France, 19 à 22° sur la façade maritime.Soleil du réveil au coucher ! Les minimales vont en général perdre deux degrés par rapport à celles de ce matin, à l’inverse les maximales vont repartir à la hausse avec 28° en moyenne sur toute la région.Encore du soleil et encore plus chaud ! L’anticyclone va se positionner entre la mer du Nord et le Benelux, nous allons donc passer en flux de sud-est, ce qui va favoriser la remonter d’une masse d’air très chaude et sèche en provenance du sud de l’Europe. Les minimales seront en moyenne de 17°, et les maximales passeront la barre des 35° au sud d’une ligne Amiens/Arras/Lille pour atteindre jusqu’à 38° dans le sud picard, en bord de mer aussi les valeurs vont faire un bond en avant 30 à 32°.Dernier jour du mois de juin, après le pic de chaleur de la veille les températures seront « plus respirables » puisque nous devrions perdre 7 à 10 degrés par rapport à la veille. Baisse qui devrait se poursuivre jusque mardi prochain, avant sans doute un nouvel épisode assez chaud pour la suite.Textes : Anne-Sophie Roquette.