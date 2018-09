Météo France : prévisions pour ce jeudi 27 septembre et pour la fin de semaine

Le ciel de cette journée du 27 septembre ? soleil !

Températures



Vendredi



Et pour ce week-end ?

Les conditions anticycloniques perdurent sur la région, et mis à part la présence possible de quelques brumes localisées (dans les vallées, en Flandre intérieure) en tout début de journée,. Il est accompagné d’un vent variable qui reste faible. Même chose côté ciel l’après-midi…Ce qui nous fait parler un peu plus, ce sont les températures matinales qui restent froides (on peut le dire !) pour la saison : 2 à 5° dans l’intérieur, 5 à 9° sur les côtes. Et ce qui va encore plus nous faire parler aujourd’hui, c’est l’impressionnante amplitude thermique entre les minimales et les maximales !Regardez plutôt : A Beauvais, 2° au lever du jour, 26° au meilleur de l’après-midi ! A Maubeuge, 4° le matin, 24° l’après-midi !!! Hélas ce « sursaut » du thermomètre est éphémère donc….. Profitez-en si vous le pouvez !!Les pressions en surface vont afficher une petite faiblesse, une perturbation va en profiter pour se glisser par le nord sur la région. Heureusement elle ne sera que peu active, donc essentiellement nuageuse (même si sur le nord-ouest des Hauts-de-France et sous les nuages les plus épais quelques gouttes sont possibles). Ceci dit pour celles et ceux qui habitent le sud de la région, apparemment les conditions météo seront plus clémentes, les nuages mettant pas mal de temps à descendre !! Le vent établi au nord-est va devenir un peu plus sensible et nous allons retrouver des pointes autour de 50 km/h sur le littoral. Les températures minimales vont bien progresser 9 à 12°, ce sera l’inverse pour les maximales qui vont repasser sous la barre des normales 16 à 18°.côté ciel que ce soit samedi ou dimanche, mais dans la fraîcheur 4 à 6° pour les minimales, 15 à 17° pour les maximales.Textes Anne-Sophie Roquette