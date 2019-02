Météo France : prévisions pour ce jeudi 28 février et pour la fin de semaine

Jeudi

Températures

Vendredi

Samedi

Dimanche

Terminé le grand ciel bleu sans nuages aujourd’hui, nous allons nous retrouver pour les jours à venir, dans le schéma classique duAprès avoir passé une nuit sous un ciel calme dans lequel en seconde partie de nuit, brumes ou bancs de brouillard ont pu se former, c’est au tour des nuages d’arriver par l’ouest en fin de nuit.Le vent d’ouest sud-ouest est également de la partie et souffle en rafales de 40 à 60 km/h.De l'air froid d’altitude va, en s’engouffrant, apporter de l’instabilité pour notre après-midi. Dans un ciel toujours bien encombré de nuages,Les rafales de vent seront plus fortes (50 à 70 km/h). Pour que, averses et rafales deviennent moins marquées, il nous faudra, selon Météo France, attendre la seconde partie de nuit prochaine.°,Petit mieux l’après-midi puisque quelques éclaircies vont réussir à percer rendant le ciel plus lumineux. Les minimales s’échelonneront de 5 à 7°, les maximales de 11° à 13°.Dans la nuit de vendredi à samedi. Dans le courant de la matinée elle nous quittera pas l’est, suivra une accalmie de courte de durée puisque en soirée et cours de nuit suivante (samedi à dimanche) arrivera cette fois-ci une perturbation active.Le vent sera modéré à assez-fort (rafales de 40 à 60 km/h, jusqu’à 70 km/h sur la façade maritime l’après-midi. La fourchette des températures sera de l’ordre de 5 à 8° pour les minimales, de 13 à 16° pour les maximales.avec encore un vent sensible qui se renforcera en soirée et cours de nuit suivante, et des températures « douces » 7 à 9° le matin, 12 à 14° l’après-midi. (Indice de confiance 4/5)Textes : Anne-Sophie Roquette