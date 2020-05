Météo France : les prévisions pour ce jeudi 28 mai (et pour le week-end)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite



Qualité de l'air

Décidemment ce mois de 2020 restera dans les annales !A l’heure des bilans météorologiques de la fin du mois, nul doute que, outre des records d’ensoleillement qui risquent encore de tomber, tomberont certainement aussi des records de faible pluviométrie puisque aucune précipitation n’est prévue d’ici la fin du mois, selon Météo France !La preuve, nous restons toujours sous l’influence d’un anticyclone qui repousse au loin les perturbations, et dès le début de de ce jeudi le soleil s’impose, tout au plus accompagné de quelques cirrus (nuages élevés).Seul le vent vient un peu "perturber" la journée, avec des rafales de 40 à 50 km/h dans la matinée sur le Nord et le Pas-de-Calais, sur toute la région l’après-midi.Quant au ciel, par évolution diurne des cumulus vont bourgeonner, ils semblent plus présents sur la façade est des Hauts-de-France.Les températures du 149ème jour de l’année sont toujours douces pour la période, avec 9° à 12° pour les minimales et 17° à 25° pour les maximales.: peu de changement à part le vent qui va s’atténuer, le temps reste beau et les températures élevées (elles repartent à la hausse).: après une matinée largement ensoleillée, les nuages seront plus nombreux l’après-midi, principalement sur l’est de la région. Le vent soufflera à nouveau en rafales et basculera au secteur est. Les températures poursuivront leur hausse.dernier jour du mois de mai, toujours pas de pluie ! Petite baisse des pressions, l’anticyclone ira se positionner sur la Scandinavie. Sans pour autant annoncer un brusque changement de temps,les nuages seront plus présents que ces derniers jours, l’atmosphère sera venteuse, et les températures encore bien au-dessus des valeurs saisonnières.La qualité de l'air devrait rester bonne dans le nord-ouest, et moyenne sur le reste de la région, avec des niveaux d'ozone toujours modérés.Atmo Hauts-de-France nous rappelle que la formation d'ozone est favorisée par l'effet des rayons ultra-violets du soleil, c'est pourquoi les concentrations sont généralement plus fortes au printemps et en été.