Météo France : prévisions pour ce jeudi 28 mars et pour la fin de semaine

Jeudi



Températures



Vendredi

Pour la suite les prévisions ont un peu (beaucoup !) changé.



Samedi

Dimanche

Malheureusement, ces fameuses conditions anticycloniques nous placent dans un flux de nord, qui apporte de l’humidité en provenance de la mer,Le vent est variable et faible en matinée, et va dans l’après-midi s’orienter au nord-est, tandis qu’en bord de mer une petite brise de nord-ouest va se lever. Quant au ciel, hélas la couverture nuageuse semble résister, allant même par endroits jusqu’à lâcher quelques gouttes, il n’y a qu’en bord de mer que le soleil fera des apparitions, puis par le sud de la région en fin d’après-midi il va reprendre ses droits offrant même de belles éclaircies sur l’Aisne, l’Oise et la Somme.Les minimales s’échelonnent de, les maximales deIl semble commencer sous les éclaircies revenues la veille au soir, localement quelques brumes seront présentes, ensuite par convection des nuages vont se développer l’après-midi mais. Minimales de 3 à 7°, maximales de 13 à 17°.Le matin, le ciel sera nuageux quelques bancs de brouillard se seront développés,(plus nombreuses sur le littoral ? à confirmer d’ici là !)Ce qui semble sûr en revanche, c’est la douceur du jour : 4 à 7° le matin, mais 16 à 19° l’après-midi !Cette douceur va baisser dès le lendemain (11 à 14° maxi) et, après le passage d’une dégradation le ciel sera nuageux à couvert avec des passages pluvieux localisés l’après-midi, et des rafales de vent sur le littoral (50 à 60 km/h). Les éclaircies ne feront leur retour qu’en soirée par l’ouest.Textes : Anne-Sophie Roquette.