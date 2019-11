Météo France : les prévisions pour ce jeudi 28 novembre (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La dépression qui a impacté notre région avec un temps venteux et pluvieux aujourd’hui se comble peu à peu en s’éloignant…Mais elle génère encore une traine active demain sur les Hauts-de-France. Notre épisode de fortes précipitations se poursuit donc au lever du jour avec des cumuls importants pouvant affecter les zones proches de la Manche après une nuit déjà très pluvieuse.Dans l'après-midi, les rafales de vent du matin auront disparu. Les pluies se feront plus éparses, même si queques averses résiduelles restent possibles dans l’intérieur des terres…et plus précisément dans le sud picard…Températures au lever du jour, de 8 à 10 degrés. 8 pour Arras et Monchy-au-Bois. 9 à Senlis et Saint-Martin-Longueau.Les maximales, elles, tourneront autour de 11 à 13 degrés. 11 à Laon et Crépy. 12 à Valenciennes et Avesnes-le-sec.Votre fin de semaine à présent…une embellie s’amorce…Les dernières pluies s évacuent par la Picardie en cours de matinée…et l’on revoit enfin le soleil, timidement dans le sud de la région, un peu plus généreusement ailleurs…Températures en revanche qui seront en forte baisse, 4 à 9 degrés sur la journée…le we débute sous des auspices frais et ensoleillés…mais le ciel se charge en mi-journée à l’approche d’une dégradation pluvieuse…Les pluies nous accompagneront en soirée et en nuit de samedi à dimanche…Températures de 0 à 8 degrés.Une journée dominicale qui sera bien froide et morose, puisque l’on attend des pluies régulières partout… Il n’est pas impossible que l’on ait quelques chutes de neige dans les sites les plus élevés de la région.Températures de 2 à 5 degrés.