Météo France : les prévisions pour ce jeudi 29 mars (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce jeudi

Carte Météo France pour ce jeudi matin

Carte Météo France pour ce jeudi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Ce jeudi, plus de soleil mais encore des averses !Ce matin, le ciel hésite : Passages nuageux ou éclaircies ? Les nuages sont plus nombreux en bord de mer et vont lâcher quelques ondées. Donc dans l’intérieur la matinée est bien plus agréable. Le vent est établi au secteur sud, il est faible à modéré.Dans l’après-midi, les nuages gagnent du terrain et le risque d’ondées éparses s’étend un peu plus dans l’intérieur (mais ce sont quand même les éclaircies qui devraient dominer !). Dans le même temps, sur la côte, ces ondées deviennent averses et s’accentuent pouvant même être accompagnées d’un coup de tonnerre. Le vent se renforce et souffle en rafales de 40 à 50 km/h voire 60 km/h sous les averses.Les températures prévues au lever du jour ont bien baissé à la faveur des éclaircies nocturnes, donc ne soyez pas étonné, localement, de retrouver des gelées blanches ou des phénomènes de regel. Les thermomètres afficheront en effet et sous-abri 1° et 2° dans les terres, 3° et 4° en bord de mer.Quant aux températures maximales, elles sont très homogènes 10° et 11°.Pour, de l’humidité va s’inviter sur la région rendant le ciel très nuageux à couvert avec des averses qui vont circuler dans le lot de nuages. Le vent de sud-est à sud sera faible à modéré avec encore quelques pointes entre 40 et 50 km/h. Les minimales remonteront 3° à 5°, les maximales iront de 9° à localement 12°.. Le ciel devrait rester chargé mais sera sans doute plus lumineux, avec quelques averses plus ou moins éparses dans l’après-midi. Le vent s’orientera au nord-ouest et les températures iront de 2° à 4° le matin, 10 à 14° l’après-midi.Enfin la tendance pour ceNotre week-end Pascal aura pour le moment une journée d’accalmie, même si les nuages domineront et laisseront peu de place aux éclaircies le temps devrait rester sec. Idéal pour la chasse aux œufs, ou bien encore pour aller se promener sur la côte puisque ce week-end sera la période de la grande marée d’équinoxe un spectacle naturel toujours incroyable à observer ! Ceci dit, il faudra penser à vous couvrir car les températures sont toujours fraîches pour la période 2° à 4° le matin, 8° à 11° au meilleur de l’après-midi !