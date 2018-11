Météo France : les prévisions pour ce jeudi 29 novembre (et pour la fin de semaine)

Le 333ème jour de l’année commence dans le gris et l’humidité !



Dans l’après-midi



Vendredi



Et pour le week-end ?

Le ciel très encombré arrose la région de pluies faibles ou bruines, tandis qu’à l’approche du front froid d’une nouvelle perturbation, elles se renforcent en cours de matinée sur le nord-ouest. Le vent (de sud-sud-est) est toujours présent, il souffle en rafales de 40 à 50 km/h dans l’intérieur, 60 à 70 km/h sur la frange littorale.Certes les pluies éparses auront bien du mal à quitter la région et resteront présentes sur l’Aisne, l’Avesnois, mais ailleurs le ciel sera plus changeant, les nombreux nuages présents laisseront quand même passer un peu le soleil et devraient surtout nous laisser au sec ! Le vent va tourner au sud-ouest et se renforcer, ses rafales atteindront 40 à 60 km/h dans l’intérieur, seront voisines de 60 à 70 km/h sur le littoral, de 80 km/h sur le secteur des deux caps.Les minimales vont au lever du jour afficher 8 à 10° ! Quant aux maximales là aussi c’est l’embellie avec 11° (à Le Quesnoy, Liessies) à 14° (sur la côte).de rares averses sont possibles sur le nord-ouest de la région. Le vent tournera un plus à l’ouest et restera modéré à assez fort avec des rafales de 40 à 50 km/h sur toute la région. (Températures moyennes de 7° le matin, 11° l’après-midi)Pluie les deux jours (parfois notables sans être exceptionnelles mais nous surveillerons les cumuls), des rafales de 50 à 60 km/h dans les terres samedi, jusqu’à 80 km/h en bord de mer, rafales encore dimanche mais moins fortes autour de 50 km/h. Les températures de samedi seront quasi stationnaires à celles de vendredi, en revanche celles de dimanche afficheront une nette hausse 10° et 15° pour les moyennes des minimales et des maximales !Textes : Anne-Sophie Roquette