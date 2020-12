Météo France : prévisions pour ce jeudi 3 décembre et pour la fin de semaine

► JeudiUne perturbation, arrivée durant la nuit avec ses pluies faibles, est encore présente ce matin.Les pluies vont commencer à devenir plus marquées sur l’ouest, plus particulièrement sur le Boulonnais et les monts qui l’entourent.Le vent orienté au secteur sud-sud-ouest se renforce et devient modéré ce matin.L’après-midi se poursuit sous un ciel bien chargé, quant aux pluies elles se généralisent et sont plus marquées sur une bonne partie du territoire (cumuls de 5 à 10 mm sur la journée, de 15 à 20 mm sur l’ouest du Pas-de-Calais et sur la Thiérache).Le vent en profite également pour se renforcer, il devient modéré à assez fort dans l’intérieur avec des rafales de 40 à 55 km/h, assez fort à fort en se rapprochant des côtes, rafales de 50 à 70 km/h. (il devrait encore prendre de la vigueur en cours de nuit suivante)► TempératuresLes températures du jour évoluent de 3° à 6° au petit matin, et de 6° à 8° au meilleur de l’après-midi (vous noterez la faible amplitude thermique !)► VendrediDans la nuit de jeudi à vendredi, averses (neige ou grésil possibles toujours sur les hauteurs du Boulonnais mais ne tenant pas au sol) et encore du vent, il sera d’ailleurs fort vendredi matin avec des rafales de 65 à 85 km/h.Nous serons pour cette journée de vendredi sous un ciel de traîne qui va nous offrir au fil de la journée de belles éclaircies, le risque d’averses se maintenant sur un gros tiers ouest des Hauts-de-France.À noter que le vent va diminuer pour devenir modéré en fin de journée. Minimales de 1° à 4°, maximales de 5° à 7°.► SamediSans doute des nuages bas et un peu de brouillard en fin de nuit sur l’est de la région, ailleurs beaucoup de nuages. Heureusement sur l’ouest le soleil va daigner se montrer, mais le ciel va se couvrir pour délivrer des averses en fin de journée. Le vent va passer au secteur sud-est et sera modéré à assez fort. Les températures vont baisser d’un cran : de -2° à +2° pour les minimales, de 4° à 6° pour les maximales.► DimancheÀ surveiller le risque d’averses neigeuses dans le courant de la nuit, ensuite notre journée dominicale devrait se dérouler sous un ciel d’averses, dans lequel nous devrions quand même apercevoir un peu de soleil. Minimales de 0° à 2°, maximales de 4° à 6°.► Qualité de l’airAujourd’hui la qualité de l'air devrait être bonne en Hauts-de-France grâce aux conditions météorologiques perturbées favorisant la dispersion des polluants. En effet, les vents forts permettent de disperser les polluants et les précipitations de lessiver l'atmosphère. La météo a, elle aussi, un impact sur la qualité de l'air !Texte : Anne-Sophie Roquette