Météo France : prévisions pour ce jeudi 3 janvier et pour les prochains jours

Jeudi

L'après-midi



Températures

Vendredi

La situation évolue peu ce jeudi 3 janvier où l’anticyclone, toujours bien ancré sur les îles Britanniques, nous envoie de l’air frais et humide, plaqué en basses couches par les hautes pressions. Le ciel reste très nuageux et au petit matin on note la formation de brumes et bancs de brouillard sur le sud et l’est de la région, vite dissipés, pour laisser place à un ciel bien encombré et porteur d’averses à l’ouest.Aucune évolution n’est attendue dans l’après-midi, oùtoujours accompagnés d’un risque d’averses sur le côtier. Le vent, de tendance nord, reste faible tout en étant plus sensible au littoral., mais on note quelques gelées possibles sur l’Avesnois et la Thiérache. On relève 1 à 4° dans les terres, 4 à 6 à la côte., avec 4 à 8° d’est en ouest.La grisaille omniprésente en matinée peine à se dissiper, mais les éclaircies reviennent par le nord et tendent à se généraliser sur le Nord et le Pas-de-Calais, tandis qu’ailleurs l’embellie est nettement plus laborieuse et les nuages restent très présents. Toujours pas de changement pour samedi avec des conditions anticycloniques qui persistent, ainsi que la grisaille, et enfin dimanche, les hautes pressions amènent par le nord un air très humide dans lequel persistent des brouillards durant toute la journée…Textes ! Paul Renard