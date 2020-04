Météo France : les prévisions pour ce jeudi 30 avril (et les jours à venir)

Ce jeudi

Comme le dit la chanson, le beau temps revient après la pluie. Hélas uniquement ce matin ! Le dernier jour du mois d’avril a au moins le mérite de nous offrir une matinée clémente, avec un ciel où le soleil nous illumine accompagné de quelques nuages. Ceci dit, il faut en profiter car en fin de matinée, les premières averses vont déjà se former sur l’ouest et le sud de la région. Le vent lui reste sensible avec des rafales de 40 à 50 km/h voire un peu plus sur les caps exposés du littoral.L’après-midi se déroule sous les averses (quelques rayons de soleil entre deux quand même !). Ne soyez pas surpris d’entendre gronder le tonnerre et de voir tomber de la grêle ! Il semble en effet que nous soyons bien arrosés aujourd’hui, les cumuls de pluie pourraient atteindre 10 à 15 mm voire 20 mm, et localement 20 à 25 mm entre Calais et Abbeville, selon Météo France. Le vent se renforcera pour atteindre en rafales 70 km/h sous les plus fortes averses, 80 km/h en Baie de Somme. Le risque orageux diminuera en cours de nuit mais les averses persisteront.

Au petit matin, les températures évoluent de 5° à 9° ce qui correspond aux valeurs de saison.En revanche, les maximales sont un peu fraîches pour la période, de 13° à 16°.Pour ce long week-end « confiné », la météo semble rester « perturbée » !Le temps sera plus calme, certes, mais toute la journée averses et éclaircies alterneront. A l’heure qu’il est, le risque orageux est minime. Le vent sera un peu moins fort (rafales de 30 à 50 km/h, ponctuellement 60 km/h sur la côte de la Somme), et les températures stationnaires.Encore un peu plus calme que la veille. Quelques averses feront de la résistance sur le nord-est de la région. Les températures ne bougeront pas et le vent sera toujours de la partie (rafales de 40 à 60 km/h)Le réveil se fera certainement sous la grisaille, ensuite certains verront le soleil avant que ne remonte une nouvelle perturbation par le sud-ouest, donc arrivée de nuages, puis dans l’après-midi de pluies. Les minimales seront stationnaire, mais les maximales repartiront à la hausse. Quant au vent, il sera en nette baisse !Aujourd’hui, la qualité de l'air restera bonne sur la région ! Les polluants seront dispersés par le vent et la pluie et les concentrations en particules et en ozone resteront faibles.Petit rappel d’ATMO Hauts-de-France : Avec la légère baisse des températures, veillez à ne pas surchauffer votre domicile, pour limiter les émissions de particules dues au chauffage, la température recommandée en intérieur est de 19°C.Plus d’infos sur le site internet d'Atmo Textes d'Anne-Sophie Roquette