Météo France : prévisions pour ce jeudi 30 juillet et pour la fin de semaine

► JeudiDès la matinée, le temps est bien ensoleillé, avec juste un léger voile nuageux en début de journée, en particulier sur la partie nord.Le vent très faible, de secteur variable, s'oriente peu à peu à l'est.Dans l'après-midi, le soleil brille quasiment sans partage dans un ciel bleu azur sous un vent d'est dans les terres, avec une brise de mer s'établissant le long des côtes.► TempératuresLes minimales s'échelonnent de 10° vers Beauvais à 15 sur Dunkerque au petit matin.Le soleil et le vent d'est favorisent la montée des maximales, 29 à 32° du nord au sud dans les terres, un peu plus respirables sur la côte à la faveur de la brise maritime, avec 24 ou 25°.► Vendredi, le soleil s'impose très largement jusqu'en début d'après-midi où l'on attend un pic de chaleur : 32 à 35° en bord de mer, 36 à 38 dans l'intérieur, voire jusque 40 au sud de l'Oise.Le temps, bien lourd, se dégrade ensuite avec des remontées nuageuses et un risque d'averses, pouvant éventuellement s'accompagner d'orages potentiellement forts en fin de journée.► Samedi, on retrouve un temps souvent assez nuageux, mais sec, et surtout nettement moins chaud que la veille : les minimales affichent 16 à 19 et les maximales perdent jusque 10°, avec 24 à 29 dans les terres, 20 à 24 à la côte.► Enfin dimanche, le temps reste sec sous une couverture nuageuse souvent conséquente. Minimales 12 à 15°, maximales 19 à 25.► La météo des plagesC'est une journée des plus agréable qu'offre l'été aux heureux vacanciers sur les belles plages des Hauts-de-France !Hormis un léger voile nuageux vite dissipé au lever du jour, le soleil s'impose de la matinée à la tombée de la nuit !L'eau reste il est vrai assez fraîche, 18 ou 19°, mais les maximales s'avèrent tout-à-fait agréables : 24° à Malo-les-Bains et le Touquet, jusque 26 vers Mers-les-Bains, tempérées par la petite brise marine qui s'installe au nord-ouest dans l'après-midi.Le vent du matin sud à sud-est inférieur à 5 nœuds, soit force 1 à 2 Beaufort, s'oriente ensuite plus au nord et fraîchit en soirée à15 nœuds, soit force 4. La mer est belle partout !L'index UV affiche une valeur de 7 : pensez à protéger les peaux les plus fragiles, T-Shirt, casquette et lunettes de soleil sont de rigueur pour les plus petits !► La qualité de l'airLa qualité de l'air sera bonne à moyenne sur la région, en raison d'une hausse des concentrations en ozone sous l'effet de l'ensoleillement et des températures en hausse : l'ozone se forme en effet à partir des polluants émis qui réagissent avec les rayons ultraviolets et les températures élevées.Texte : Paul Renard