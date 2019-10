Météo France : prévisions pour ce jeudi 31 octobre et pour la fin de semaine

Jeudi

Températures

Vendredi

Samedi

Et dimanche ?

Pour cette dernière journée du mois d’octobre, pas de changement en vue. On reste en marge de l’ondulation d’une perturbation qui passe sur la France, et qui tente de remonter jusque chez nous.Comme depuis le début de la semaine, le sud picard devra composer avec un ciel encombré tandis qu’en remontant, le nord des Hauts-de-France sera lui plus chanceux.Dans l’après-midi, le temps devrait être un peu plus équitable avec quasiment des éclaircies généralisées, même en descendant dans le sud des Hauts-de-France. Quelques petits nuages pourront toujours s’accrocher mais à priori plus de précipitations.Coté thermomètre, les températures nocturnes seront fraiches avec quelques gelées localisées.3 à Lille et Roubaix4 à Compiègne et VenetteEn journée, les maximales plafonnent autour de 11 à 13 degrés11 à Calais et Nielles les Calais13 à Beauvais et JuvigniesDes températures qui vont repartir à la hausse pour notre long week-end de 3 jours. Mais avec le retour d’un temps fortement perturbé, on attend pour notre vendredi férié le passage d’une perturbation bien alimentée avec des pluies continues. Le vent, lui, bascule au sud-sud-ouest, et s’imposera par moment avec quelques rafales.La situation ne s’arrange pas vraiment avec encore des pluies partout, plus particulièrement sur la côte. On notera aussi un net renforcement du vent avec des pointes jusque 80 km/h, voire 90 au littoral.Les températures continueront de remonter, surtout le matin.On retrouvera un ciel variable nuageux, avec qq averses et toujours des bourrasques.Températures de 10 à 14 degrésTexte : Thomas Leridez