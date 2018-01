Météo France : prévisions pour ce jeudi 4 janvier

Jeudi

Températures



Vendredi

Samedi



Et puis dimanche

Après ces 24 heures chaotiques, les Hauts de France restent en vigilance orange uniquement pour un risque de submerssion dans le Pas-de-Calais et la Somme… Le vent, lui, s'est bien calmé, après les 147 kmh relevés à Cambrai ce matin, 135 au Cap Gris Nez, 108 à Dunkerque et 102 à Lille…Le vent qui se devrait se calmer provisoirement pour mieux repartir ce matin associé au passage d'une nouvelle perturbation…On attend encore des rafales jusque 70 kmh, et des averses quasi généralisées, tout de même plus faibles en se rapprochant des côtes…les averses ont tendance à s'estomper sauf dans le Sud et l'Est picard, avec encore des précipitations qui restent vaillantes…Ailleurs, le ciel nous offrira un répit avec quelques passages ensoleillés, mais toujours accompagnés de bourrasques jusque 90 kmhOn se consolera avec la douceur des températures, de 7 à 9 degrés au lever du jour7 à Lille et Roubaix8 à Calais et SangatteDans l'après-midi, de 12 à 14 degrés13 à Saint Omer et Arques14 à Valenciennes et Saint Amand les EauxLa journée debute sous un temps couvert, avec quelques gouttes…En matinée, le ciel se découvre peu à peu…Mais dans l'après-midi, les averses concerneront la facade maritime de la Somme et du Pas-de-Calais… Ailleurs sans doute, un temps plus sec et plus lumineux, même si des nuages élevés persistent…Le vent commencera à se calmer durablement…Et vous remarquerez la baisse sensible du thermomètre, avec 6 à 9 degrésUne nouvelle degradation remonte doucement sur la région…Températures : 5à 7°Encore une journée bien grise, mais cette fois avec des températures qui vont baisser nettement…T 1/4(Textes : Thomas Leridez)