Météo France : prévisions pour ce jeudi 4 juillet et pour la fin de semaine

Jeudi

L’après-midi

Après les températures de l’eau voyons les températures du jour !



Vendredi

Et pour le premier week-end des vacances scolaires ?

Bien qu’en légère baisse, nous sommes toujours sous l’influence des hautes pressions centrées sur les îles britanniques. Ce jeudi 4 juillet commence sous un soleil très généreux accompagné d’un petit vent faible orienté au secteur est-nord-est.Il se poursuit sous un ciel généralement dégagé, seuls quelques cirrus vont remonter par le sud-est de la région. Le vent quant à lui restera faible, mais sur les côtes une petite brise va se lever, vivifiant ainsi l’atmosphère ! Si vous êtes en congés, si vous avez décidé de jardiner, de faire une activité extérieure, notez que l’index UV prévu ce jour entre 12 et 16 heures est de 8, soit un index fort, coup de soleil en 20 minutes pour les peaux sensibles, 40 pour les peaux normales !De même, pour la baignade, l’eau de la mer du Nord et de la Manche afficheront des températures de 17 à 19°.Un peu fraîches les minimales ! 9° dans l’audomarois, 10 à 12° ailleurs dans les terres, et 11 à 15° en bord de mer.À l’inverse par rapport à hier les maximales gagnent quelques degrés : 19 à 22°, voire 23° en Baie de Somme sur la façade maritime, 24 à 27° dans l’intérieur du nord au sud de la région.Le beau temps va continuer, des nuages élevés seront présents sur le Nord et le Pas-de-Calais et les températures monteront encore d’une petite marche.La tendance laisse envisager le maintien d’un temps sec et ensoleillé, mais avec un peu plus de nuages, surtout dimanche. Quant aux températures elles repartiront à la baisse pour ne pas dépasser 22° dimanche après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette