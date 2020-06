Météo France : prévisions pour ce jeudi 4 juin et pour la fin de semaine

► JeudiVoilà un bon moment que nous ne nous étions pas réveillés sous les nuages ! C’est le cas ce matin avec un ciel très nuageux à couvert, et des averses qui arrivent en tout début de journée par la côte pour ensuite gagner l’ensemble de nos départements. Le vent orienté au nord-nord-ouest est faible dans l’intérieur, modéré en bord de mer.Les averses restent présentes l’après-midi et peuvent même en fin de journée devenir orageuses par endroits. A noter, sous les averses, des rafales de vent.► TempératuresLe fait du jour est bien sûr la nette baisse des températures !Le matin elles sont encore homogènes et relativement clémentes puisque Météo France annonce 10° à 12°. La baisse des températures maximales va se faire nettement plus sentir car on attend 15° à localement 18° au meilleur de l’après-midi !► Qualité de l’air : La qualité de l'air restera moyenne dans le sud et l'ouest de la région demain ; elle sera bonne partout ailleurs, grâce à une diminution des concentrations d'ozone. Petit rappel d’ATMO Hauts-de-France : Nos déchets et leur traitement génèrent également la pollution de l'air. En réduisant nos emballages et en choisissant des alternatives durables, nous pouvons aussi rendre l'air meilleur !► VendrediLa journée devrait se dérouler sous un ciel variable, généralement nuageux, mais les averses du matin vont se raréfier l’après-midi. En revanche, nous serons balayés par un vent d’ouest modéré à assez fort (temporairement fort sur la côte l’après-midi) toute la journée. Températures minimales de 6° à 8° dans les terres, 8° à 10° en bord de mer, maximales de 14° à 16° la baisse s’accentue !► SamediToujours des nuages et des averses, mais nous pouvons espérer une amélioration l’après-midi avec le retour d’éclaircies. Le vent de sud-ouest sera assez fort dans les terres (50 km/h) à fort en bord de mer (70 km/h). Minimales de 7° à 9°, maximales de 15° à 17°.► DimanchePour la fête des mères, nous allons certainement débuter la journée sous un ciel perturbé avec de la pluie avant de retrouver un ciel de traîne avec des averses dans le courant de l’après-midi. La fraîcheur relative pour la période se maintiendra : 7° à 9° le matin, 15° à 17° l’après-midi.Texte : Anne-Sophie Roquette