Météo France : les prévisions pour ce jeudi 5 avril (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce jeudi

Carte Météo France pour ce jeudi matin

Carte Météo France pour ce jeudi après-midi

Carte Météo France pour ce jeudi matin

Carte Météo France pour ce jeudi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Ne soyez pas étonnés ce matin de voir beaucoup de nuages bas dans le ciel !! Les plus épais peuvent d’ailleurs lâcher quelques pluies …Quant au vent il aura basculé à l’ouest-nord-ouest et souffle en rafales de 40 à 50 km/h. Tout ceci pour vous dire, qu’après- une matinée plus que nuageuse, le meilleur arrive pour l’après-midi !La masse d’air s’assèche, grâce aux pressions qui repartent à la hausse, et nous allons retrouver de belles voire très belles éclaircies. Sur l’est de la région vous aurez aussi droit aux apparitions du soleil même si les nuages essayeront de résister un peu plus longtemps. Quant au vent il redevient faible.Un temps plus sec oui, mais aussi plus frais ! Pas vraiment pour débuter la journée puisque Météo France prévoit 6° et 7°, mais les maximales baissent bien 9° à 11° nous faisant pour cette journée repasser sous les valeurs de saison.? Ce sera LE printemps ! Le soleil va briller sur les Hauts-de-France, malgré la présence d’un voile de nuages élevés dans l’après-midi. Quant aux températures moyennes elles seront fraîches le matin 3°, plus agréable l’après-midi 16°.Découvrons à présent ce que nous réserve notre week-end. Cela semble se préciser pour, mais pour dimanche l’indice de confiance est encore faible (3 sur 5).Bref, si cela se confirme, samedi outre la douceur (9°/16° pour les minis et les maxis) une dégradation se rapprochera de la région. Le ciel sera variable avec des pluies faibles et éparses l’après-midi, peut-être plus marquées en fin de journée.Et pour, la tendance laisse penser qu’il ne fera pas beau, le ciel sera couvert et pluvieux avec des remontées instables, les pluies devenant plus éparses en fin de journée, mais tout ceci reste à confirmer ! Si tel était le cas, nous aurions un Paris-Roubaix arrosé et glissant sur les pavés !