Météo France : les prévisions pour ce jeudi 5 décembre (et les jours suivants)

En seconde partie de nuit brumes et brouillards parfois givrants se sont formés, prudence sur les routes glissantes car les thermomètres au petit matin atteignent les valeurs les plus basses de la semaine : De -4° à Fourmies, Bavay, à -1° à Abbeville et Saint-Omer, et guère plus de 0° et 1° sur le bord de mer.Le vent qui va s’établir au sud-ouest va se lever dans la matinée, permettant la disparation de la grisaille par l’ouest, et donc le retour des éclaircies, mais autre conséquence bienvenue, la dispersion de la pollution sur le département du Nord.Dans l’après-midi nous profiterons des dernières heures de la protection de l’anticyclone avec un ciel nuageux mais lumineux.Quant aux températures maximales, elles remontent 5° à 10° à l’ouest d’une ligne reliant Valenciennes à Senlis, en revanche à l’est de celle-ci les températures semblent ne pas dépasser les 3°.Vendredi : Il va falloir surveiller l’arrivée de la perturbation dans la nuit, car avant que les températures ne remontent, sur l’est de la région, un épisode de pluies verglaçantes est possible. Les températures vont ensuite monter avec l’air doux de la dégradation, et les pluies faibles du matin, deviendront modérées en cours de journée avant de nous quitter en cours de nuit suivante.Le vent se renforcera avec des rafales autour de 50 km/h.Samedi : Le ciel sera certainement agréable avec un risque localisé d’averses et des températures moyennes bien plus douces que ces derniers jours (4° et 11°). Une journée dont il faudra profiter, car dimanche, s’annonce certes doux (6° et 11°) mais pluvieux et venteux sur le littoral (rafales 60 km/h).