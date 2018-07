Météo France : prévisions pour ce jeudi 5 juillet et pour la fin de semaine

Jeudi

L’après-midi

Températures

Vendredi



Et ce week-end ?

Ce matin, quelques nuages sont bas (voire des brumes) sont présents près des côtes.Sur le reste de la région, ce sont surtout des nuages élevés qui sont présents dans notre ciel,, elles sont localisées et moins importantes en cumuls de précipitations que celles d’hier et semblent concerner principalement l’est de la région ainsi que le centre du Nord-Pas-de-Calais. Tout ceci s’arrête en soirée alors que pour celles et ceux qui habitent non loin du littoral, si tout va bien, l’après-midi se passera sous un beau temps passagèrement nuageux.Le vent de secteur nord-ouest modéré atteindra 40 km/h en pointe sur la Baie de Somme et sous les averses.Les températures minimales et maximales baissent un peu (le temps d’une journée !)Nous quittons cette situation de marais barométrique propice aux orages, pour retrouver des conditions anticycloniques ! L’anticyclone s’étend des Açores jusqu’à notre région, et fait disparaître le risque d’averses (et d’orages).. Minimales de 13 à 16°, maximales de 22 à 24° en bord de mer, 27 à 30° dans l’intérieur.commence sous unrejoint par quelques nuages (de beau temps et d’altitude) l’après-midi. Minimales : 14 à 18° Maximales : 23° sur les côtes, 27 à 32° sur le reste de la région.une très belle journée estivale nous attend (indice de confiance de 4 sur 5), avec toujours des températures supérieures aux valeurs de saison.Textes : Anne-Sophie Roquette