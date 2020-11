Météo France : prévisions pour ce jeudi 5 novembre et pour la fin de semaine

► JeudiCertes nous sommes protégés par un anticyclone, mais ce matin la région se réveille dans la grisaille. L’humidité présente en basse couche se retrouve « plaquée au sol » par les hautes pressions et de nombreux brouillards sont présents (parfois denses) alors que sur la côte et en se rapprochant des frontières avec la Champagne, ce sont des brumes que vous allez croiser sur votre chemin. Le vent de nord-nord-est est faible, par conséquent la dissipation de cette grisaille peut être lente par endroits, certains attendront le début d’après-midi pour retrouver une belle luminosité.C’est donc sous de meilleurs auspices que va se dérouler la seconde partie de la journée, le soleil reprenant ses droits, malgré les quelques nuages présents notamment sur le département du Nord.► TempératuresTempératures minimales : les gelées sont plus étendues ce matin avec des valeurs allant de 0° à 3° dans l’intérieur (localement les températures pourraient même être négatives) et 2° à 4° sur la façade maritime.Températures maximales : 9° sera le minimum pour Béthune ou bien encore Verlinghem, 13° le maximum à Saint-Valéry-sur-Somme.► VendrediLe centre de l’anticyclone va remonter sur la région. Météo France nous annonce du grand beau temps en perspective avec moins de brouillards. Les températures seront identiques à celles d’aujourd’hui.► SamediLes hautes pressions vont se décaler sur l’Europe et nous basculerons progressivement sous l’influence d’un système dépressionnaire. Il est à noter toutefois que la journée sera encore bien ensoleillée (après dissipation des quelques grisailles possibles) car les nuages de la prochaine perturbation arriveront en soirée (et les premières gouttes en milieu de nuit suivante). Le vent va basculer au secteur permettant aux températures de remonter, comptez sur 6° à 8° le matin, et 14° à 17° l’après-midi.► DimancheLa journée commencera sous les nuages et la pluie faible, mais à la mi-journée la zone de mauvais temps devrait prendre la direction de la Belgique pour ensuite laisser revenir par le sud de belles éclaircies. Minimales de 9° à 12°, maximales de 15° à 17°.► Qualité de l’airATMO Hauts-de-France nous informe que la qualité de l'air va se dégrader aujourd’hui. Elle devrait être moyenne sur une grande partie de la région, médiocre pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, à l'exception de la zone de Maubeuge et du littoral. En effet, les conditions de dispersion étant mauvaises, les concentrations en particules devraient continuer à augmenter et à s'accumuler dans l'atmosphère.Retrouvez plus d'informations sur www.atmo-hdf.fr Texte : Anne-Sophie Roquette