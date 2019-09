Météo France : prévisions pour ce jeudi 5 septembre et pour la fin de semaine

Jeudi

Dans l’après-midi

Températures

Vendredi

Samedi

Et puis dimanche

La situation météo est pilotée en ce moment par une dépression sur la Scandinavie, qui nous a ramené une perturbation pluvieuse hier. Elle s’est évacuée cette nuit. À l’arrière, la traine s’est mise en place. Une traine qui se fera dynamique en matinée en redonnant un peu de vitalité aux averses.Les pluies peuvent encore se faire marquées par moments. Elles se décalent progressivement vers le sud et l’est des Hauts-de-France, avant de s’évacuer. À l’arrière, on retrouve un temps plus calme, avec un ciel sec et quelque peu lumineux.Les minimales de votre jeudi seront comprises entre 9 et 14 degrés10 pour Arras11 pour AbbevillePour les maximales, tablez sur 17 à 20 degrés19 à Lille20 à SenlisLes champs de pressions repartent à la hausse, et c’est une belle journée qui nous attend, après dissipation des brumes du matin.En soirée, l’arrivée d’une nouvelle perturbation active surtout en bord de mer.Températures fraîches le matin autour de 7 degrés.Jusque 22 degrés pour les maximales.Le ciel se fera variable, avec un temps tout de même plus chargé en se rapprochant des frontières avec la Belgique. Les averses pourraient s’y faire continues.Un temps changeant, et toujours des précipitations assez présentesTempératures 10 à 18 degrés.Texte : Thomas Leridez