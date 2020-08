Météo France : les prévisions pour ce jeudi 6 août (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

Les jours suivants

La météo des plages

La qualité de l'air

Aujourd'hui, nous retrouvons tous les ingrédients de la recette d'hier, à savoir une dorsale qui repousse les systèmes perturbés plus au nord, les pressions de surface faiblement anticycloniques et une masse d'air bien sec qui se réchauffe. Le festival du beau temps se poursuit donc dès la matinée, avec en vedette l'astre solaire qui darde ses puissants rayons sur nos territoires.Aucun changement dans l'après-midi : le roi soleil règne sur un royaume qui commence doucement à se voir surchauffé ! Le vent de secteur sud est faible et une petite brise de nord-ouest se met en place au littoral.Il faut profiter des minimales encore assez raisonnables, bien qu'en hausse, pour rafraîchir nos domiciles : 11 à 15° dans l'intérieur, 14 à 18 sur le côtier.Les maximales sont, elles, 9° au-dessus des moyennes : 26° en bordure maritime, de 31 à 35 dans les terres., la situation reste inchangée, mais en prime, on note en surface la présence d'une dépression thermique sur le golfe de Gascogne qui favorise la remontée en latitude d'une masse d'air chaud : la journée devient caniculaire, car les minimales deviennent à leur tour très élevées, 15 à 19° et les maximales affichent 31 à 37.voit le retour de quelques nuages par évolution diurne et l'ambiance se fait lourde sous des températures encore en hausse : minimales 18 à 22, maximales 29 à 38.Et puis, les nuages bourgeonnent et l'ambiance est encore bien lourde, malgré des températures en légère baisse.On vient de le voir, les conditions ne changent guère ce jeudi et notre ami soleil règne sans partage sur notre beau littoral du lever du jour à la tombée de la nuit, pour la plus grande joie des vacanciers et des plaisanciers !Les maximales peuvent paraître un peu justes au Portel ou à Malo-les-Bains, 22 et 23°, mais ce sont des valeurs sous abri et le ressenti sera nettement plus élevé sur le sable, y compris à Cayeux-sur-Mer où l'on attend 27°. L'eau de baignade reste à 19 ou 20°Le vent reste inférieur à 10 nœuds, soit force 1 à 3 Beaufort, de sud-ouest à nord-ouest en première partie de journée, puis de nord à nord-est. La mer est belle à peu agitée.L'index UV est stable, 6 pour la mer du Nord et la côte d'Opale, 7 sur les côtes de la Somme.Ce jeudi, la qualité de l'air sera médiocre sur une grande partie des Hauts-de-France en raison de la hausse des concentrations en ozone.La formation d'ozone est favorisée par l'effet des rayons ultraviolets du soleil, et elles se font plus fortes lors les périodes de fortes chaleurs, comme celle que nous allons vivre dans les jours qui viennent.