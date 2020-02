Météo France : prévisions pour ce jeudi 6 février et pour la fin de semaine

► JeudiEn attendant une fin de semaine qui s’annonce perturbée et peut-être « agitée », profitons de l’influence d’un anticyclone, qui nous accorde quelques « heures » de répit.En début de matinée, vous risquez de croiser sur votre chemin de la brume mais aussi sur le Nord et le Pas-de-Calais des brouillards. Cette grisaille peut par endroit être longue à se dissiper (fin de matinée)Dans l’après-midi, même si les pressions commencent à baisser, globalement c’est du beau temps qui nous attend, avec plus de nuages sur le nord de la région mais un franc soleil sur le sud.► Du côté des températuresQuelques gelées sont possibles ce matin. En effet, les minimales, à la faveur d’une nuit bien dégagée, sont en baisse de +1° à -1° dans les terres (prudence car les chaussées peuvent glisser par endroit) 2° et 3° en bord de mer. Quant aux valeurs de l’après-midi, elles restent très homogènes 8° et 9°.► VendrediLes pressions baissent de plus en plus...Nuages bas présents le matin sur le nord de la région, puis la journée va se poursuivre dans de bonnes conditions, même si le voile de nuages va s’épaissir l’après-midi, annonçant l’arrivée d’une perturbation en fin de nuit suivante. Le vent deviendra modéré dans la nuit (rafales de 60 km/h). Les températures seront stationnaires.► SamediTerminée la protection de l’anticyclone, nous serons sous l’influence d’une dépression située au large de l’Irlande. Petites pluies le matin sur l’ouest, qui progressent vers l’est l’après-midi, tandis que sur le littoral quelques éclaircies pourront apparaître. Minimales de 3° à 6°, maximales de 9° à 11°.► DimancheLa situation sera à « surveiller » surtout durant la nuit de dimanche à lundi, où en raison d’une dépression nommée « Ciara », le vent pourrait souffler très fort sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais avec la barre des 100 km/h dépassée. La journée verra un temps bien gris, pluvieux (faible intensité à priorité) avec déjà de fortes rafales de vent, 60 à 80 km/h le matin, 70 à 90 km/h l’après-midi. Températures de 5° à 7° en début de journée, et de 12° à 14° l’après-midi.Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France : La qualité de l'air devrait localement se dégrader dans la moitié nord de la région. Les agglomérations lilloise et dunkerquoise seront plus particulièrement concernées, en raison d'une accumulation de particules. La moitié sud retrouvera une bonne qualité de l'air, avec des concentrations de particules plus basses."Texte : Anne-Sophie Roquette