Météo France : les prévisions pour ce jeudi 6 juin (et pour les prochains jours)

Jeudi

Températures

Vendredi

Samedi

Dimanche

Pour cette journée de jeudi nous nous retrouvons sous un ciel de traîne, peu actif, selon Météo France.Quelques plaques de grisaille peuvent être présentes localement ce matin dans l’intérieur, tandis que le long des côtes de belles éclaircies égayent le début de journée. Fort heureusement le soleil va permettre à la grisaille de se disloquer pour nous offrir ensuite des éclaircies plus ou moins généreuses.Dans l’après-midi nous allons garder une belle luminosité, néanmoins dans les terres des nuages plus importants peuvent lâcher quelques averses, tandis que le littoral va conserver de très belles conditions météorologiques.Les minimales sont un peu fraîches pour la période puisque Météo France prévoit 8 à 11° sous abri. Quant aux maximales elles remontent et sont de saison, 16 à 19°, localement 20° dans la métropole lilloise.« Miguel » une dépression présente sur l’Espagne va remonter vers la Bretagne dans un premier temps, puis vers l’Angleterre en cours de journée. Pluies le matin sur l’ouest de la région à l’est de belles éclaircies, dans l’après-midi les pluies se décalent vers l’est, elles prendront parfois un caractère instable tombant sous forme d’averses. En fin de journée les précipitations vont cesser, cette pause sera de courte durée puisque en première partie de nuit elles reviendront par l’ouest. Le vent sera modéré, soufflant en pointes de 60 à 70 km/h dans l’après-midi, jusqu’à 80 km/h en soirée. Minimales de 10 à 12°, maximales de 19 à 22°.Belles éclaircies le matin, puis le ciel deviendra nuageux à très nuageux l’après-midi avec quelques averses et des rafales de vent de 60 à 80 km/h. Températures de 8 à 11° et 17 à 20°.Un peu la même tendance même si dès le matin des averses sont possibles sur l’Oise, cependant il semblerait que le ciel reste plus variable l’après-midi, donc plus lumineux et le risque d’averses semble se cantonner au nord de la région. Le vent sera calme et les températures s’échelonneront de 9 à 11° pour les minimales, de 19 à 22° pour les maximales.Textes : Anne-Sophie Roquette