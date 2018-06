Météo France : prévisions pour ce jeudi 7 juin et pour la fin de semaine

Jeudi

Encore des orages aujourd’hui… Après ceux d’hier soir qui, par endroits, ont été violents,Au milieu de tous ces nuages le soleil va quand même essayer de se montrer mais la tâche est compliquée !Hélas pour l’après-midi la masse d’air va devenir de plus en plus instable,elles arrivent des Ardennes Belges, débordent d’abord sur l’est de la région avant de s’enfoncer vers le nord de notre territoire, d’où la probabilité que le sud des Hauts-de-France reste en marge de ces orages.Sous les orages, Météo France prévoit quelques rafales de l’ordre de 40 km/h.Les températures en toute fin de nuit gagnent quelques degrés par rapport à hier (2 à 3° en plus) et s’échelonnent deLe vent restant de secteur nord-est sur la frange littorale limite la hausse des maximales qui vont quand même s’élever un peu,et au regard de l’instabilité,de l’Avesnois au Tardenois, orages qui seront certainement stationnaires et pourront apporter encore une fois des cumuls importants en peu de temps 10 à 20mm. Le nord-ouest de la région aura la chance de bénéficier d’éclaircies plus généreuses. Températures moyennes : 14° et 24°.Une dépression remontant le long des côtes Atlantiques va apporter un front pluvio-orageux qui touchera le département de l’Oise en début d’’après-midi avant de s’étendre ensuite à toute la Picardie.Sous la zone instable des cumuls de 10 à 20 mm sont une nouvelle fois possibles. Quant aux températures elles restent supérieures aux valeurs de saison 15° et 26° en moyenne.Enfin pour notre journée dominicale il semblerait à l’heure qu’il est, qu’elle soit nettement moins agréable que le week-end dernier, puisqu’une dégradation pluvieuse devrait s’inviter, et comme il fera toujours chaud, localement des orages resteront possible. Bien sûr pour cette échéance tout reste à confirmer !Textes : Anne-Sophie Roquette