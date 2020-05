Météo France : les prévisions pour ce jeudi 7 mai (et pour la fin de semaine)

► JeudiMerci à l’anticyclone qui a permis le retour du beau temps sur les Hauts-de-France ! Il nous protège encore le matin, d’où ce ciel bleu azur et ce soleil resplendissant !Toutefois dans l’après-midi, quelques nuages élevés viennent accompagner le soleil. Plus à l’ouest, quelques cumulus peuvent aussi se former, sans conséquences sur le temps. Ce n’est qu’en soirée que le voile nuageux va se densifier sur l’ensemble de la région. Le vent est de secteur variable, faible, néanmoins une petite brise va se lever sur la côte en journée.► TempératuresAprès une nuit sous les étoiles, les températures descendent bien au lever du jour ! Météo France annonce 2° à 5° en Picardie, 3° (à Maroilles) à 9° sur le Nord-Pas-de-Calais.En revanche, nous observons encore une hausse des températures maximales : 16° à 18° en bord de mer, 21° et 22° dans les terres.► VendrediNous resterons en marge de remontées instables. La journée sera agréable, bien lumineuse malgré la présence d’un voile de nuages qui va se densifier l’après-midi.Le vent restera variable et faible, une petite brise se mettra à nouveau en place sur la côte l’après-midi. Les températures monteront encore d’un cran, 6° à 11° le matin, 18° à 24° au meilleur de l’après-midi.► SamediComme la veille, la masse d’air chaude et instable va continuer à remonter vers le nord de la France. La matinée devrait être bien ensoleillée tandis que dans l’après-midi, nuages et voile nuageux semblent devenir plus présents. Il y a toutefois pas mal d’incertitude sur cette échéance, et le risque d’averses sur le sud de la région en fin de journée ne peut être écarté. Il y aura encore un effet de brise marine, et les thermomètres vont encore grimper un peu (11° et 24° en moyenne)► DimancheLa baisse des températures va s’amorcer ! Le flux va passer au Nord avec des rafales sur la Manche l’après-midi (50 km/h). Côté ciel, il sera certainement plus nuageux avec des averses localisées.► La Qualité de l'airLa qualité de l'air risque de se dégrader à partir de l'Ouest de la région, suite à l'arrivée de conditions anticycloniques et à l'absence de vent.L'Oise, la Somme et l'Aisne devraient être épargnés, avec une qualité de l'air qui y restera bonne.Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air en Hauts-de-France sur https://www.atmo-hdf.fr/ Texte : Anne-Sophie Roquette