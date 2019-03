Météo France : prévisions pour ce jeudi 7 mars et pour la fin de semaine

Jeudi

Températures



Vendredi

Samedi

Dimanche

Le tonnerre peut encore gronder sur le Nord, le Pas-de-Calais, mais cela reste anecdotique.avec des rafales de 60 à 80 km/h, les plus fortes devant se produire en fin de matinée.et les averses vont, par le littoral de la mer du Nord, commencer à s’atténuer, ce sera le cas sur toute la région en fin de journée. En revanche, le vent ne faiblit pas avant le courant de la nuit prochaine, ses rafales atteignant jusqu’à 90 km/h dans l’après-midi.Au lever du jour règne une relative douceur sur l’ensemble de nos départements avec des températures de 6 à 8°, les maximales se rapprochent des normales saisonnières 10 à 12°.Dans la nuit de jeudi à vendredi, nous allons avoir un « retour pluvieux » par le nord. Sous les nuages quelques gouttes sont possibles.La matinée de vendredi va donc commencer sous un ciel chargé de nuages avec encore de faibles précipitations sur le nord de la région, et à partir de la mi-journée les nuages vont se déchirer pour nous offrir des éclaircies.. Le vent qui sera resté modéré en journée, se renforcera avec l’arrivée de cette perturbation nous aurons à nouveau des rafales de 50 à 70 km/h. Les minimales s’échelonneront de 3 à 6°, les maximales de 10 à 13°.Le matin, réveil sous les nuages de la perturbation qui poursuit sa route vers l’est,. Le vent restera sensible avec des rafales de 50 à 70 km/h. Minimales de 5 à 8°, maximales de 12 à 15°.Il faudra « surveiller » les prévisions de Météo France, car après le passage d’une nouvelle perturbation « nocturne »,« Surveiller » les prévisions car un nouveau « coup de vent » est possible avec des rafales de 70 à 90 voire 100 km/h dans ce ciel de traîne, bien sûr cela reste à confirmer car pour le moment l’indice de confiance pour cette échéance est de 3 sur 5.Textes : Anne-Sophie Roquette