Météo France : les prévisions pour ce jeudi 7 novembre (et pour les jours suivants)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite

En cours de nuit une perturbation est arrivée. Elle est accompagnée par un renforcement du vent qui souffle en rafales de 40 à 60 km/h. Selon Météo France, les pluies qui vont quitter notre territoire à la mi-journée sont soutenues, modérées à parfois fortes.A l’arrière, c’est un ciel plus changeant qui va s’installer, certes les éclaircies feront leur retour, mais en bord de mer, Météo France annonce des averses plus fréquentes que dans l’intérieur et surtout pouvant tourner à l’orage, ce qui pourrait apporter une nouvelle fois de bons cumuls dans les secteurs inondés ces derniers jours.Le vent sera toujours modéré à assez-fort avec des rafales de 60 à 70 km/h voir 80 km/h sous les plus fortes averses.L’ambiance sera également plus fraîche avec une baisse des températures matin et après-midi, les minimales du jour sont de 6 et 7°.Les maximales seront de 9° à Le Quesnoy ou bien encore Fourmies, à 11°., le réveil se fera sous les nuages bas, l’atmosphère sera brumeuse (brouillards locaux possibles). Ces nuages bas vont quand même finir pas se disloquer, plus ou moins rapidement, pour nous offrir un après-midi sous un ciel changeant mais sec dans les terres, car en bord de mer subsiste à l’heure qu’il est un risque d’averses éparses. Les minimales iront de 3 à 6°, les maximales de 8 à 11°.débutera également dans la grisaille, l’évolution vers un ciel plus lumineux sera, a priori, une nouvelle fois lente, néanmoins nous devrions tous rester au sec en journée car la dégradation suivante s’installera en cours de nuit de samedi à dimanche. Les minimales baisseront encore, de 1° à 5°, les maximales seront quasi stationnaires 9 à 11°., après le passage de notre fameuse dégradation plutôt active, nous nous retrouverons sous un ciel de traîne, beaucoup de nuages porteurs d’averses, averses qui semblent une nouvelle fois plus présentes sur la façade maritime. Les températures resteront fraîches, 3 à 6° au petit matin, 8 et 9° au meilleur de la journée. (L’indice de confiance pour cette échéance est de 3 sur 5)