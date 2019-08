Météo France : prévisions pour ce jeudi 8 août et pour la fin de semaine

Jeudi

L’après-midi

Températures

Vendredi

Samedi

Enfin dimanche

Une nouvelle dégradation a gagné la Bretagne en cours de nuit, nous amenant pas mal de grisaille dès le lever du jour.Progressivement, le ciel se charge par l’ouest en nuages bas et seules les frontières bénéficient encore de quelques belles éclaircies.Très provisoirement toutefois puisqu’à la mi-journée la situation est globalement nuageuse et les premières gouttes abordent la baie de Somme.Au fil des heures, ce front chaud s’active, principalement sur le littoral où il va stagner durant tout l’après-midi, mais globalement, le ciel se fait très nuageux partout dans les terres, et seul l’est des Hauts-de-France bénéficie encore de quelques timides éclaircies.Les minimales sont stationnaires, 16 ou 17° à la côte, 12 à 13 dans les terres.Les maximales sont, quant à elles, en légère hausse, 22 à 27°Tout cela se complique, avec la réactivation de la perturbation.Les averses, d’abord limitées à la façade ouest, gagnent rapidement du terrain dans les terres, prenant un caractère orageux sur l’est. On en surveillera les cumuls qui peuvent atteindre localement 20 millimètres. Le vent de sud est généralement modéré, mais donne quelques rafales sous les averses. Il amène également une nouvelle poussée des températures : 19 à 27° en moyenne.Malgré quelques arrosages sur la côte, les éclaircies reprennent le dessus au fil des heures. Le vent reste soutenu, et les températures repartent à la baisse.C’est un ciel variable qui nous attend, encore ponctué d’ondées éparses sur l’est.Texte : Paul Renard