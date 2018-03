Météo France : prévisions pour ce jeudi 8 mars (et pour la fin de semaine)

Les prévisions de Météo France pour ce jeudi

Les prévision de Météo France pour la fin de semaine



Vendredi

Une nouvelle perturbation aborde la région par les côtes en tout début de journée. Elle s'enfonce progressivement vers le sud-est avecEn milieu de journée,des Flandres à la baie de Somme en passant par le Haut-Artois.Les pluies les plus intenses continuent de balayer la région en laissant derrière elles un temps variable avec quelques averses mais rapidement le beautemps domine en fin de journée. Dans l'Aisne de la Thiérache au Tardenois, on reste sous l'influence de la perturbation jusqu'en fin de soirée.Le vent de sud-ouest sera modéré avec des rafales de 40 à 50 km/h se renforçant au passage du front actif autour de 70 km/h voire 80 km/h sur les caps.Les températures minimales selon Météo France devraient baisser encore pour s'établir deet entre. Avec un vent de secteur sud bien établi pas de gelées blanches en perspective.Les températures maximales sont de l'ordre de

Après l'évacuation de la perturbation en début de nuit, on retrouve un temps plus calme avec de belles éclaircies nocturnes. Des brumes et bancs de brouillards se forment en fin de nuit. Ils se dissipent rapidement en début de journée de vendredi.

On profite d'un temps calme bien qu'assez nuageux avant l'arrivée de nouvelle pluie dans le courant d'après-midi. Elles concernent d'abord la Picardie avant de se généraliser en soirée à toute la région.

Le vent reste faible.

Les températures minimales sont comprises entre 1 et 4 degrés tandis que les maximales s'établissent entre 9 et 12 degrés.

Samedi



Dimanche

Les conditions pluvieuses de la nuit restent présentes sur la région. En cours d'après-midi on notesur la moitié ouest. Pas d'évolution à prévoir avant le milieu de nuit suivante.Le vent de secteur sud est modéré avec des rafales de l'ordre de 40 km/h.et deviennentpar rapport aux moyennes de saisons.Après une légère accalmie en cours de nuit précédente, une nouvelle perturbation aborde la région par le sud. Elle s'évacuera en cours d'après-midi en laissant place à un ciel chargé porteur d'averses.Le vent de large secteur sud est faible à modéré.Températures minimales de 7 à 8 degrés.Températures maximales de 11 à 14 degrés.